Patron, un chien démineur ukrainien, sacré « vedette du cinéma mondial » (vidéo)

En marge de le guerre en Ukraine, un chien démineur fait la fierté de tout un peuple. Surnommé « Patron », le petit clébard possède son propre compte sur TikTok. Pour avoir accompli des prouesses sur le champs de bataille, ce Jack Russell de « 4,5 kilos de courage » a été élevé au rang de « vedette du cinéma mondial », en raflant la Palm Dog, au Festival de Cannes.

Il s’appelle Patron et est une célébrité, en Ukraine et à l’étranger. Lui, c’est le petit chien, qui est la mascotte des démineurs de la ville de Tchernihiv, en Ukraine.

« 4,5 kilos de courage »

Selon les informations du site Jyttia, une rubrique du quotidien en ligne, Oukraïnska Pravda, ce petit clébard, qui emballe tout le peuple ukrainien, depuis de longs mois, pèse « 4,5 kilos de courage. »

Le petit démineur, à en croire le média, s’appelle Patron – ce qui veut dire « cartouche« , tant en ukrainien qu’en russe –, et il « sert dans les rangs du service d’État des situations d’urgence », aux côtés des démineurs de la ville de Tchernihiv (dans le nord de l’Ukraine). Avec son maître, il aurait, déjà, détecté plus de 200 bombes, mines et obus non explosés, ce qui fait de lui, un héros, plutôt qu’un simple animal.

Patron est apparu, pour la première fois, sur les écrans de télévision et sur les réseaux sociaux, lorsqu’il a été décoré par le Président de l’Ukraine, Volodymyr Zelinsky, en personne. Dès lors, cette boule de poils est devenue une véritable vedette.

Comme si l’humanité entière doit à Patron, le petit chien démineur, comme le rapporte, encore, Jyttia, a, également, bénéficié d’une distinction à l’international. Le vendredi 27 mai 2022, en effet, Patron a été élevé au rang de « vedette du cinéma mondial », en se voyant décerner, « à Cannes, à l’unanimité, un prix spécial dans le cadre de la remise de la Palm Dog », qui récompense la « meilleure performance canine sur grand écran ».

Après que l’information a été rendue publique, les autorités ukrainiennes, chargées de la gestion des situations d’urgence, n’ont pas tardé à réagir. « Patron est, actuellement, en service ; il aide, activement, les professionnels de déminage. (…) », ont-ils souligné, dans des propos, rapportés par le même journal.