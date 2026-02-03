Patrick Sébastien : « Un tsunami s’est abattu sur moi » après son diagnostic d’un cancer du rein

Patrick Sébastien , animateur emblématique du paysage audiovisuel français, a révélé avoir été diagnostiqué d’un cancer du rein en 2022 et avoir traversé des épisodes de profonde détresse personnelle, allant jusqu’à envisager le suicide. Ces confidences, consignées dans son ouvrage Vivre et renaître chaque jour (29 septembre 2022) et lors d’entretiens récents accordés à Gala, reviennent sur des années marquées par des pertes, des addictions et une remise en question de ses priorités.

Connu pour des émissions populaires comme Le Plus Grand Cabaret du Monde et Le Grand Bluff, Patrick Sébastien a construit une carrière de plusieurs décennies rythmée par des succès publics et des moments forts pour le public. Figure médiatique parfois contestée — il a été évincé de France Télévisions — il continue toutefois de prendre la parole sur sa vie privée et sur des sujets sensibles.

Dans ses interventions, il revient sans détours sur des épisodes dramatiques, notamment la perte de son fils aîné, qu’il cite comme un traumatisme déterminant. À Gala, il a déclaré : « Je l’ai envisagé de nombreuses fois, c’est vrai. Il y a eu des moments très sombres », reconnaissant s’être retrouvé à plusieurs reprises au bord du désespoir.

Des épreuves personnelles qui lui ont fait songer au pire

Le témoignage de l’animateur évoque une proximité permanente avec la mort : « J’ai souvent joué avec la mort, et je continue encore tous les jours, comme avec cette cigarette que je viens d’allumer », a-t-il confié, tout en assurant ne pas avoir trouvé le « courage » de passer à l’acte. Ces paroles s’inscrivent dans un contexte de réflexion plus large en France sur le suicide assisté, relancée dans les débats publics après des prises de position de personnalités comme Line Renaud.

Sur ce thème sensible, Patrick Sébastien rapporte également le point de vue familial. Il rapporte une réaction de sa petite-fille : « Ma petite-fille Marie m’a dit que si je faisais une chose pareille, ça serait abominable, mais qu’elle respecterait ma décision à partir du moment où c’est mon choix », selon ses déclarations à Gala.

L’animateur a par ailleurs détaillé des combats contre des dépendances, en particulier liées à l’alcool et aux excès, qui ont jalonné certaines périodes de sa vie. Ces épisodes l’ont amené, dit-il, à mesurer sa vulnérabilité et à chercher un mode de vie plus équilibré après des années de suractivité et de stress professionnel.

La découverte du cancer du rein en 2022 a constitué un nouvel épisode bouleversant. Dans son interview, il parle d’un choc : « Sur le plan de la santé, c’est un beau tsunami qui s’est abattu sur moi ». Il indique avoir reçu le traitement nécessaire et assure qu’« aujourd’hui tout va bien », tout en évoquant les conséquences de l’intervention chirurgicale – « mes abdos ont été coupés pour l’opération », a-t-il précisé.