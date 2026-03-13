Patrick Sébastien : « On va me traiter de facho, mais ces mecs-là on ne devrait plus en entendre parler »

Patrick Sébastien , figure médiatique française depuis plus de cinquante ans, se retrouve au centre de vives polémiques après un passage tendu dans Complément d’enquête (France 2) le 12 mars et l’ouverture d’une procédure pour exhibition sexuelle liée à un concert au Cap d’Agde à l’été 2025, a confirmé le parquet de Béziers ; l’intéressé conteste les faits et doit être entendu fin avril.

Patrick Sébastien, figure médiatique française depuis plus de cinquante ans, se retrouve au centre de vives polémiques après un passage tendu dans Complément d’enquête (France 2) le 12 mars et l’ouverture d’une procédure pour exhibition sexuelle liée à un concert au Cap d’Agde à l’été 2025, a confirmé le parquet de Béziers ; l’intéressé conteste les faits et doit être entendu fin avril.

Tour à tour humoriste, animateur, chanteur et producteur, Patrick Sébastien, aujourd’hui âgé de 72 ans, a marqué la télévision française avec des émissions populaires diffusées sur TF1 puis France 2, notamment Le Grand Bluff, Carnaval, Le Plus Grand Cabaret du Monde et Les Années bonheur. Parallèlement, il est l’auteur de chansons festives largement diffusées dans les soirées populaires, comme Les Sardines ou Tournez les serviettes, qui font partie du répertoire récréatif français.

Au-delà de la scène et de la télévision, sa trajectoire personnelle a été marquée par un drame : la mort de son fils Sébastien en 1990 dans un accident de moto, un événement qui a été régulièrement rappelé dans les portraits et interviews de l’artiste.

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Des polémiques sans fin

Le 12 mars, lors d’un entretien diffusé dans l’émission Complément d’enquête, le journaliste Tristan Waleckx a confronté Patrick Sébastien à plusieurs épisodes controversés de sa carrière. L’échange est devenu particulièrement tendu au sujet d’un passage survenu lors d’un concert dans un camping naturiste du Cap d’Agde l’été 2025 : des images relayées sur les réseaux sociaux montrent une spectatrice agenouillée devant l’animateur, dos au public, une séquence interprétée par certains internautes comme une fellation.

Selon le reportage de Complément d’enquête, une enquête pour exhibition sexuelle a été ouverte à la suite de ces publications ; cette information a été confirmée par le parquet de Béziers. Patrick Sébastien conteste fermement ces accusations et affirme depuis le début que la scène était mimée. Le dossier prévoit son audition fin avril.

Parallèlement à ces faits, l’animateur est régulièrement revenu dans les médias pour des prises de position publiques radicales. Invité en novembre dernier sur RMC dans l’émission des Grandes Gueules, il a notamment déclaré : « C’est n’importe quoi tout ce que j’entends sur les prisons, sur les peines… On va me traiter de facho ou de ce que vous voulez, mais ces mecs-là on ne devrait plus en entendre parler. »

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