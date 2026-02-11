Patrick Sébastien : Mon fils se tue, je n’ai pas la force de…

Patrick Sébastien , figure emblématique du divertissement télévisé français et auteur de tubes festifs, a évoqué à plusieurs reprises la mort tragique de son fils aîné, Sébastien , décédé en juillet 1990 dans un accident de moto alors qu’il travaillait avec lui en tournée. Lors d’une apparition en 2015 dans l’émission Tout le monde en parle, l’animateur s’est confié sans détour sur ce drame et sur la manière dont il a géré le deuil en continuant à monter sur scène.

Patrick Sébastien, figure emblématique du divertissement télévisé français et auteur de tubes festifs, a évoqué à plusieurs reprises la mort tragique de son fils aîné, Sébastien, décédé en juillet 1990 dans un accident de moto alors qu’il travaillait avec lui en tournée. Lors d’une apparition en 2015 dans l’émission Tout le monde en parle, l’animateur s’est confié sans détour sur ce drame et sur la manière dont il a géré le deuil en continuant à monter sur scène.

Durant sa carrière, Patrick Sébastien s’est imposé comme un animateur polyvalent à la tête d’émissions populaires telles que Le Grand Bluff, Sébastien, c’est fou ! et surtout Le Plus Grand Cabaret du monde, qu’il a présenté pendant près de vingt ans. Parallèlement à sa carrière télévisuelle, il s’est illustré comme chanteur avec des titres devenus emblématiques du répertoire festif français — Le Petit Bonhomme en mousse, La Fiesta, Tourner les serviettes et plus récemment Les Sardines — et a multiplié les activités artistiques : imitation, écriture, jeu d’acteur et réalisation.

Sur le plan personnel, Patrick Sébastien est père de quatre enfants — Sébastien, Olivier, Benjamin et Lily — et n’a jamais caché son mode de vie libertin, thème qu’il a parfois abordé publiquement et auquel il a consacré des publications, comme le récit consacré à une ancienne actrice de films pour adultes devenue tenancière de clubs. La mort de son fils aîné en 1990 reste un épisode marquant de sa trajectoire personnelle et professionnelle.

Les confidences de Patrick Sébastien sur le deuil et la scène

Lors de son passage chez Thierry Ardisson en 2015, diffusé sur France 2 dans Tout le monde en parle, l’animateur a été amené à revenir sur la nuit de l’accident. Thierry Ardisson a rappelé les faits : “En juillet 1990, votre premier fils, Sébastien, qui travaillait avec vous sur la tournée se tue en moto.” et a ajouté : “Et, là, le soir de l’accident, vous montez sur scène.”

Patrick Sébastien a répondu de façon crue et directe, expliquant son comportement au lendemain du drame : “Quand je pense qu’il y a des enculés qui me l’ont reproché. C’est de la survie. Mon fils se tue avec nous en tournée, je n’ai pas la force de faire le moindre pas. Et j’appelle mon pote Carlos et je lui dis : ‘Putain, je peux pas, ça, c’est inhumain. Est-ce que tu peux venir ?’ Et le gros Carlos me dit : ‘Ouais, je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si t’y va pas, t’es mort.’”

Selon ses déclarations, c’est ce conseil d’un ami proche qui l’a poussé à remonter sur scène. Patrick Sébastien a expliqué que continuer à jouer devant le public et poursuivre son activité d’animateur et d’interprète a constitué, pour lui, une réponse immédiate au choc de la perte et un moyen de tenir dans l’immédiat.