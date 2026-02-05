Patrick Sébastien : « Je suis pas un pervers » à propos de ses escapades libertines

Patrick Sébastien , ancien visage emblématique du paysage audiovisuel français, continue de faire parler de lui en 2026, entre son passé d’animateur du Plus Grand Cabaret du monde, ses tubes festifs et des prises de parole publiques sur le libertinage qui alimentent les polémiques. Ses déclarations publiques sur les minorités LGBTQIA+ et des incidents récents lors de concerts ont relancé le débat autour de son image.

Animateur, chanteur et auteur, Patrick Sébastien demeure une figure connue au-delà des générations, notamment pour des chansons populaires qui ont marqué la culture populaire française. Ses titres festifs tels que Le Petit Bonhomme en mousse, La Fiesta, Tourner les serviettes ou Les Sardines ont contribué à sa notoriété et à son ancrage dans le répertoire des chansons de fête.

Sa carrière, qui couvre plusieurs décennies, comprend des passages à l’antenne sur France 2, des collaborations musicales et des activités d’auteur. Il a aussi composé pour des artistes de son entourage, dont la chanteuse Marie Myriam, et sorti un premier album, L’Album du Gambadou, après ses débuts dans les années 1980 en tant que chansonnier.

De l’animateur de variété aux prises de parole sur le libertinage

À la tête du Plus Grand Cabaret du monde pendant près de vingt ans, Patrick Sébastien a fait de son émission un rendez-vous familial du samedi soir mêlant numéros d’acrobatie, sketches, chansons et variétés. Il utilisait souvent la fin de l’émission pour présenter une de ses compositions, testant ainsi le potentiel populaire de ses morceaux.

Au cinéma, il a réalisé le film T’aime, sorti en 2000, un mélodrame dont le scénario mêle agression sexuelle et handicap mental ; ce long-métrage est parfois cité pour son aspect « nanar » par certains spectateurs. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels un récit consacré à une tenancière de clubs libertins intitulé Vitriol menthe et le livre Vivre et renaître chaque jour, publié en 2022.

Lors de la promotion de ce dernier ouvrage, Patrick Sébastien est intervenu sur le plateau de TPMP animé par Cyril Hanouna (diffusé alors sur C8), où il a détaillé son rapport au libertinage et cité des passages de son livre. Interrogé sur sa fréquentation du Bois de Boulogne, il a répondu : “Ouais, bien sûr !” et ajouté : “Je suis pas un pervers ! Ma vie sexuelle s’arrête au consentement de l’autre […] C’est vrai que je suis un amoureux de la liberté. Et dans le milieu libertin, c’est pas que du cul. C’est une façon d’être […] il y a du respect et s’il n’y a pas de respect, ça n’existe pas. C’est un monde qui me plaît.”

