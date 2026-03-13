Patrick Sébastien , figure emblématique du paysage audiovisuel français depuis près de cinquante ans, fait à nouveau l’objet d’un long reportage diffusé le 12 mars 2026 dans Complément d’enquête sur France 2 . L’émission, présentée par Tristan Waleckx et produite par le groupe France Télévisions , revient sur sa carrière, les polémiques récentes et ses ambitions politiques, évoquant notamment l’hypothèse d’une candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Patrick Sébastien, figure emblématique du paysage audiovisuel français depuis près de cinquante ans, fait à nouveau l’objet d’un long reportage diffusé le 12 mars 2026 dans Complément d’enquête sur France 2. L’émission, présentée par Tristan Waleckx et produite par le groupe France Télévisions, revient sur sa carrière, les polémiques récentes et ses ambitions politiques, évoquant notamment l’hypothèse d’une candidature à l’élection présidentielle de 2027.

Animateur populaire des années 1980 aux années 2010, Patrick Sébastien s’est imposé par des formats grand public comme Sébastien, c’est fou !, Surprise sur prises !, Le Grand Bluff ou Le Plus Grand Cabaret du monde. En parallèle de sa carrière télévisuelle, il a signé plusieurs succès musicaux devenus des refrains de fête : Le Petit Bonhomme en mousse, Tourner les serviettes, Les Sardines, La Fiesta ou Pourvu que ça dure.

Malgré cette longévité, l’animateur affirme être aujourd’hui « persona non grata » dans le PAF. Son dernier employeur, France Télévisions, l’a remercié il y a environ sept ans, et sa présence médiatique s’est depuis ponctuée de retours ponctuels, de polémiques et de tentatives de reconquête de l’espace public.

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De la télévision aux ambitions politiques : un tournant médiatique

Le numéro de Complément d’enquête dresse un portrait contrasté de Patrick Sébastien, réunissant archives, témoignages et images d’émissions récentes. L’animateur est apparu dans le reportage, disposé à répondre aux questions après‑émission, tout en dénonçant le ton, selon lui, « très à charge » du document. Le magazine rappelle également des passages médiatiques récents, comme sa participation au talk‑show TBT9 animé par Cyril Hanouna en 2025.

Le reportage met en lumière des marqueurs réguliers de la trajectoire de Sébastien : une popularité intacte auprès d’un certain public — évoquée par les cris « Patoche président ! » lors de ses concerts — et des contacts supposés avec des cercles proches du pouvoir. Selon les images et témoignages diffusés, l’ancien animateur nourrit depuis longtemps des ambitions politiques : il avait déjà tenté de structurer une offre citoyenne en 2012 avec le mouvement Le Dard, initiative qui n’avait pas abouti.

Fin 2025, Patrick Sébastien a lancé un nouveau projet politique intitulé Ça suffit, initiative annoncée quelques mois après la polémique dite du « pipe‑gate » — affaire de fellation simulée ou non en plein concert — qui, selon le reportage, a relancé sa visibilité médiatique après une période de moindre exposition.