Patrick Sébastien : C’est un faux pas de ma part

Patrick Sébastien reste une figure reconnaissable du paysage audiovisuel français, connu autant pour ses émissions festives que pour son répertoire musical. Moins évoquée, sa tentative de carrière au cinéma avec le film T’aime, sorti en 2000 et qu’il a réalisé et interprété, a été massivement rejetée par la critique spécialisée, marquant un épisode sensible de sa trajectoire artistique.

Patrick Sébastien reste une figure reconnaissable du paysage audiovisuel français, connu autant pour ses émissions festives que pour son répertoire musical. Moins évoquée, sa tentative de carrière au cinéma avec le film T’aime, sorti en 2000 et qu’il a réalisé et interprété, a été massivement rejetée par la critique spécialisée, marquant un épisode sensible de sa trajectoire artistique.

Animateur de variétés et créateur de formats, Patrick Sébastien s’est fait connaître d’un large public grâce à des rendez-vous tels que Le Plus Grand Cabaret du monde, mélange de music-hall, d’acrobaties et de numéros de magie. L’émission, qui a occupé l’antenne pendant de longues années, a contribué à populariser le goût pour le spectacle familial et le divertissement en plateau dans les années 1990 et 2000.

Parallèlement à sa carrière télévisuelle, l’ancien animateur a développé une activité musicale faite de chansons à l’esprit festif et parfois paillard, et a publiquement assumé des prises de parole sur des pratiques intimes dans un ouvrage intitulé Vitriol menthe. Sa relation avec ses employeurs s’est cependant détériorée : France Télévisions l’a remercié après dix-huit ans aux commandes du Cabaret, un départ qui, toujours selon ses déclarations publiques, a été difficile à digérer et a suscité ses interventions sur divers plateaux, notamment chez Cyril Hanouna.

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De la réalisation au retour sur les plateaux : T’aime et ses répercussions

En 2000, Patrick Sébastien s’est lancé dans la réalisation avec T’aime, film qu’il signe et dans lequel il tient le rôle principal. Le scénario abordait un thème grave — un viol sur fond de maladie mentale — et le positionnait dans la peau d’un psychiatre au grand cœur, choix artistique qui n’a pas convaincu la critique. Dès sa sortie, la presse spécialisée a manifesté une sévérité notable face à la tonalité et au traitement du film.

Plusieurs médias ont souligné des défauts de réalisation et d’écriture. Le site Cplanet évoque « certaines idées grotesques de réalisation », tandis que Chronic’art parle d’« une mièvrerie exemplaire » se penchant sur des envolées humanistes jugées naïves. Le magazine Télérama a critiqué la prestation de l’animateur- réalisateur, estimant que son jeu envahissait l’écran et plaçant le spectateur — et le critique — dans une situation « littéralement intenable ».

Après cet épisode cinématographique, Patrick Sébastien n’est pas retourné à la réalisation, mais il est repassé devant la caméra à plusieurs reprises. Il a notamment joué pour la télévision dans le téléfilm Monsieur Max et la rumeur en 2014, projet décrit dans la presse comme très engagé. Sur le plateau de Salut Les Terriens !, animé par Thierry Ardisson, Sébastien a ironisé sur une critique favorable de Télérama concernant cette fiction télévisée, lançant avec humour qu’il ne savait « pas si [il] allait arriver à s’en remettre » et plaisantant « Je crois que je vais me pendre. […] C’est un faux pas de ma part. »

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