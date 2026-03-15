Patrick Sébastien assume son libertinage et parle de sa vie sous la couette

Patrick Sébastien est visé par une enquête préliminaire pour des faits d’exhibition sexuelle liés à un épisode qualifié de « pipe-gate » survenu lors d’un concert en 2025, a révélé l’émission Complément d’enquête diffusée par France 2 . L’ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde, aujourd’hui surtout actif sur le plan musical, conteste ces allégations et affirme qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre.

Selon le reportage du journaliste Tristan Waleckx, l’élément déclencheur mis en lumière est une séquence pendant l’été 2025 au cours de laquelle Patrick Sébastien aurait simulé — ou réalisé, selon les versions — un acte à caractère sexuel lors d’un concert donné dans un camping. La diffusion de cette séquence et les réactions qui ont suivi ont conduit au signalement de faits susceptibles de relever d’une infraction d’exhibition sexuelle.

Interrogé après la diffusion, Patrick Sébastien a nié l’existence d’une plainte le visant et s’est dit victime d’interprétations contradictoires autour de ce qui s’est passé sur scène. L’émission de France 2 précise que l’enquête préliminaire a été ouverte pour permettre au parquet et aux services compétents d’établir les circonstances exactes des faits signalés.

Parcours, libertinage et sorties publiques : éléments biographiques et témoignages

Figure médiatique aux multiples casquettes — animateur, imitateur, chanteur et auteur — Patrick Sébastien a cultivé une image de chansonnier grivois et de libertin assumé. En 2025, malgré son statut controversé et des réactions négatives dans le paysage audiovisuel, il a poursuivi une activité musicale, publiant notamment des titres visant le public estival comme La Quéquette à Raoul.

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La personnalité de Sébastien et son rapport public à la sexualité ne datent pas d’hier. Il a affirmé, à plusieurs reprises au fil des ans, être adepte du libertinage et avoir participé à des pratiques et rencontres dans des lieux comme le Bois de Boulogne, propos qu’il a tenus notamment lors d’interventions sur des plateaux télévisés tels que celui de Cyril Hanouna.

En 2005, il a publié Vitriol menthe, un ouvrage dans lequel il mêle récit de ses expériences et portraits de figures du milieu libertin. Le livre évoque notamment la vie et le parcours de Denise Lascène, ancienne actrice du X devenue gérante d’un club libertin parisien, présentée dans l’ouvrage comme une figure majeure de la nuit.

La carrière médiatique de Patrick Sébastien remonte aux années 1990 et avant. Un passage notable date de 1992 dans l’émission Double jeu présentée par Thierry Ardisson sur Antenne 2, où il a livré des anecdotes sur sa vie sentimentale et ses « premières fois », évoquant publiquement ses échecs amoureux et ses complexes corporels. Ces prises de parole anciennes alimentent depuis longtemps l’image publique du présentateur.