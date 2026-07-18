Patrick Bruel visé par un nouveau témoignage republié par Flavie Flament

Flavie Flament a relancé vendredi 17 juillet 2026 un nouvel épisode de l’affaire visant Patrick Bruel en republ iant dans sa story Instagram un extrait du travail de la journaliste de Mediapart Marine Turchi, qui rapporte les témoignages de deux femmes — identifiées sous les pseudonymes « Eva » et « Anastasia » — évoquant des viols qu’elles attribuent au chanteur, respectivement en 1991 et en 2019.

Selon le passage partagé par l’animatrice, « Eva » affirme avoir été victime d’un viol en 1991 alors qu’elle était mineure et décrit un épisode de « black-out » après qu’un thé lui aurait été offert, lui laissant la conviction d’avoir été droguée. « Anastasia », pour sa part, relate des faits similaires qui se seraient produits en 2019 et dénonce elle aussi le sentiment d’une mise hors de conscience, selon le récit publié par Marine Turchi.

La journaliste de Mediapart rappelle que ces éléments s’inscrivent dans un ensemble plus large : une première publication, début mai, comportait une quinzaine de témoignages dont sept accusaient de viol. Marine Turchi souligne par ailleurs que ces récits ont été largement relayés à l’étranger — Belgique, Suisse, Québec — tandis que, selon elle, les médias français en ont peu ou pas rendu écho.

Rappel des étapes judiciaires et des témoignages réunis

Flavie Flament est elle-même plaignante dans ce dossier : elle a rendu publique sa plainte pour viol portée sur des faits qui remonteraient à 1991. L’animatrice avait évoqué son affaire en mai, puis détaillé sa démarche le 22 mai sur RTL, accompagnée de ses avocates Corinne Hermann et Sonia Kamoun. Elle avait alors indiqué son intention d’utiliser les voies judiciaires face aux dénégations du chanteur.

Sur le plan judiciaire, l’affaire a franchi une étape majeure le 10 juin 2026 : Patrick Bruel a été mis en examen pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel à l’encontre de quatre femmes, après une garde à vue de quarante‑huit heures. Il a été placé sous contrôle judiciaire ; le parquet avait demandé la détention provisoire mais celle‑ci n’a pas été ordonnée.

Parmi les autres plaignantes figurent notamment Daniela Elstner, directrice générale d’Unifrance, qui a porté plainte pour tentative de viol et agression sexuelle pour des faits qu’elle situe lors du festival du film français d’Acapulco en 1997. Marine Turchi affirme avoir collecté, au cours de son enquête, les témoignages d’une trentaine de femmes en sept ans de travail journalistique, plusieurs d’entre elles évoquant la « soumission chimique » comme mode d’agression.

Les éléments publiés et republiés ces dernières semaines comprennent des récits anonymisés — pseudonymes et descriptions chronologiques — et des comptes rendus d’entretiens retranscrits par Mediapart. Dans la communication publique entourant l’affaire, il est rappelé que Patrick Bruel conteste l’ensemble des accusations qui lui sont reprochées et bénéficie de la présomption d’innocence propre au droit pénal français.