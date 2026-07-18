Brigitte et Emmanuel Macron dansent au concert de BTS au Stade de France

Brigitte et Emmanuel Macron ont surpris le public du Stade de France le vendredi 17 juillet 2026 en rejoignant des dizaines de milliers de fans venus pour le concert de BTS. Le couple présidentiel a été vu en train de danser sur les tubes du groupe sud-coréen, brandissant un bâton lumineux Army Bomb emblématique des concerts de K-pop, une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux après la publication d’un extrait par le président.

De retour d’Allemagne où il participait au Conseil ministériel franco-allemand avec le chancelier Friedrich Merz, Emmanuel Macron est resté en costume-cravate au milieu de la foule du Stade de France. Brigitte Macron, qui avait opté pour un jean, un t-shirt et une veste blanche, tenait un Army Bomb à la main. Le président a filmé une partie de la prestation, notamment le titre Body to Body, et le couple aurait rencontré les membres du groupe après le concert, selon Gala.

Sur Instagram, Emmanuel Macron a partagé un extrait du show où BTS interprète Dynamite, accompagné de la légende « Bienvenue à Paris » et d’un cœur coréen. Les images du président et de la Première dame en pleine ferveur K-pop ont rapidement circulé sur la Toile, alimentant les publications et commentaires des fans présents au Stade de France.

Présence sur scène, échanges et antécédents liés à la K-pop

Sur scène, les membres de BTS ont tenu à saluer leur public français. V a déclaré, sous les acclamations, « J’aime beaucoup le français même si c’est difficile. J’aime les croissants, le vin, les escargots », tandis que RM a affirmé que « Paris est imbattable ». Le concert du 17 juillet était le premier des deux concerts programmés au Stade de France, les 17 et 18 juillet, devant environ 88 000 spectateurs, précise la couverture médiatique.

La présence du couple présidentiel s’inscrit dans un contexte d’intérêt déjà établi pour la scène musicale sud-coréenne. En janvier 2025, Brigitte Macron avait invité J-Hope, membre de BTS, à animer la troisième édition du gala des Pièces jaunes, un rendez-vous caritatif qui accueille régulièrement des artistes coréens, rappelle Paris Match. En 2026, G-Dragon et le groupe Stray Kids figuraient parmi les invités de cette manifestation.

Lors du déplacement officiel du couple à Séoul au printemps 2026, Brigitte et Emmanuel Macron avaient été reçus pour un dîner d’État au cours duquel le président sud-coréen Lee Jae-myung a remercié la Première dame pour son intérêt pour la musique coréenne, selon les comptes rendus. Tristan Bromet, directeur de cabinet de Brigitte Macron, avait publié une photo montrant des albums dédicacés de Stray Kids, G-Dragon et BTS récupérés à l’issue de cette visite.

La relation de la Première dame avec la K-pop remonte plus loin encore : en 2022, elle avait été aperçue lors du soundcheck d’un concert de Blackpink. Les sept membres de BTS — Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook — effectuent leur retour sur scène après leur service militaire individuel et, avant de se rendre au MetLife Stadium de New York, doivent assurer le show de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde de football, programmé dimanche soir.