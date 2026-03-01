Patrick Bruel vexé face à Léa Salamé après une imitation

Patrick Bruel , figure de la chanson et du théâtre français, s’est retrouvé pris au dépourvu samedi 28 février sur le plateau de Quelle époque ! : invité pour présenter sa nouvelle pièce Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, il a été confronté à une imitation de sa voix par un humoriste belge, une séquence qui a visiblement suscité chez lui un mélange de surprise et d’agacement.

Depuis plus de quarante ans, Patrick Bruel occupe une place importante dans le paysage musical et culturel français. Auteur de tubes devenus classiques tels que Casser la voix, Alors regarde ou Place des grands hommes, il mène simultanément une carrière d’acteur avec des rôles dans des films comme Le Prénom ou Un sac de billes. Interprète régulier des concerts des Enfoirés, il détient le record de participations au sein de la troupe et était sur la scène de l’Accor Arena à la mi-janvier, dont le concert a été diffusé la veille de son passage sur France 2.

À 66 ans, Bruel relaie son activité entre scènes musicales et planches de théâtre : il joue Deuxième partie au Théâtre Édouard VII, pièce qu’il présentait ce soir-là aux côtés de Marine Delterme. Invitée par Léa Salamé, l’équipe de l’émission a diffusé plusieurs extraits d’un programme belge, Le Grand Cactus, en présence des artistes invités. Sur le plateau, une imitation mal reçue Parmi les extraits projetés figurait une séquence dans laquelle l’humoriste Damien Gillard imite Patrick Bruel. Léa Salamé a chaleureusement salué la performance en estimant que l’imiter « vous le faites tellement bien ! » et ajoutant que « il est très bon ». Interrogé sur cette imitation, Bruel a réagi en manifestant son étonnement : « À ce point-là ? C’est à ce point-là ? J’ai cette voix-là ? », puis a tenté, en plaisantant, une imitation de lui-même.

Damien Gillard a tenu à expliquer sa démarche devant l’animateur et les invités : « Non mais je suis pas du tout imitateur à la base, je pense que vous avez remarqué. Je suis acteur de théâtre. Mais j’essaie de prendre le rythme, c’est de la musique en fait », a-t-il déclaré avant d’exécuter une seconde imitation, accueillie par les applaudissements du public.