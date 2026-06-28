Patrick Bruel : son fils Oscar l’a empêché d’envoyer une « lettre extrêmement violente »

Patrick Bruel est de nouveau au centre de l’actualité, notamment en raison des accusations de violences sexuelles dont il fait l’objet et qu’il conteste. Dans ce contexte, un entretien accordé en 2025 au podcast Conversations avant la fin du monde, animé par Julia Layani, reprend de l’ampleur : l’artiste y évoque son rôle de père, son rapport au trac, et raconte une anecdote révélatrice où son fils Oscar l’a dissuadé d’envoyer une lettre qu’il qualifie lui-même « d’extrêmement violente ».

Lors de cet entretien, Patrick Bruel insiste sur la transformation profonde provoquée par la paternité. « D’abord, ça t’apprend une chose fondamentale : quand ils arrivent, pour la première fois, tu ne te réveilles plus pour toi, mais pour quelqu’un d’autre », affirme-t-il, résumant le bouleversement quotidien qu’il attribue à l’arrivée de ses enfants.

Les deux premiers paragraphes de sa matinée sont désormais consacrés à ses fils, selon lui. Nés de son union avec l’écrivaine et scénariste Amanda Sthers, Oscar et Léon ont grandi « loin des projecteurs » mais dans un foyer où la liberté de parole est encouragée : « On leur a appris dès le plus jeune âge à ne pas forcément être d’accord », raconte Bruel, soulignant que les repas familiaux étaient des lieux de débat et de controverse.

Quand son fils Oscar l’a dissuadé d’envoyer une lettre

Cette éducation à la contradiction a eu des conséquences concrètes. Bruel rapporte que ses enfants n’ont pas hésité à le reprendre sur des comportements jugés excessifs, sur sa nervosité ou sur son approche de certains sujets, et qu’ils l’ont parfois conduit à revenir sur ses décisions. Il dit être « assez content d’avoir pu réfléchir et faire machine arrière sur certaines choses grâce à eux ».

Il raconte un épisode précis : un jour, après avoir rédigé une lettre destinée à « une personnalité connue » — qu’il décrit comme « extrêmement violente » — il se préparait à l’envoyer. Oscar est tombé sur le document avant l’envoi et, après l’avoir lu, a conseillé à son père de ne pas l’expédier. « Non, je te conseille pas de l’envoyer », lui a-t-il dit selon Bruel.

Le conseil a porté. Malgré sa colère au moment de la rédaction, le chanteur affirme qu’il a renoncé et que la lettre n’a « jamais quitté son bureau ». Avec le recul, il reconnaît que son fils avait probablement raison : « Je ne l’ai pas envoyée. Je crois qu’il avait raison, c’était un bon conseil », confie-t-il. Il ajoute toutefois avec humour qu’il lui arrive encore de ressentir une forme de regret : « Même si parfois je me dis : “Merde, j’aurais quand même bien voulu.” »

Interrogé par Julia Layani sur l’identité de la personnalité visée, Bruel refuse de la dévoiler et maintient le mystère : « Je ne te dirai pas qui », répond-il en souriant. L’anecdote, selon l’artiste, illustre la relation qu’il entretient avec ses fils, où conseil, recadrage et contradiction font partie du quotidien familial.