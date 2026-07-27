Ambre à Bayonne : elle a scandé « Fuck la corrida » en maintenant son show

Ambre , la gagnante de la treizième saison de la Star Academy, a maintenu son concert aux arènes de Bayonne dimanche 26 juillet malgré l’annulation de trois de ses camarades, et a proféré sur scène un message clair contre la corrida en défendant publiquement la cause animale, allant jusqu’à hurler « FUCK LA CORRIDA ». L’intervention de la jeune chanteuse a été largement relayée sur les réseaux sociaux.

Il y a près de six mois, Ambre remportait la Star Academy. Dans la foulée, elle et neuf autres anciens élèves ont pris la route à bord du « Tour Bus » pour une tournée qui a fait escale en France, en Suisse et en Belgique. La tournée collective arrive à son terme : le dernier concert de la troupe est planifié pour le mardi 28 juillet au Théâtre antique d’Orange, dans le Vaucluse.

Le concert de Bayonne s’inscrivait dans le cadre du Festival Arènes en Fêtes. Ambre, Léa, Mélissa, Sarah, Jeanne, Théo, Victor, Bastiaan et Anouk étaient annoncés pour se produire. À quelques minutes du début du spectacle, trois anciens élèves ont finalement décidé de ne pas monter sur scène, invoquant leur refus de chanter dans un lieu où sont organisées des corridas. Cette annulation de dernière minute a surpris une partie du public, certains spectateurs ayant effectué de longs trajets et économisé pour assister au show.

Intervention d’Ambre sur scène et réactions

Sur la scène des arènes, Ambre, 19 ans, a expliqué être engagée depuis longtemps contre la « cruauté animale ». Elle a déclaré que les animaux faisaient partie de ses valeurs et a précisé avoir beaucoup réfléchi avant de monter sur scène. La chanteuse a affirmé qu’il s’agissait pour elle de « la dernière fois » qu’elle se produirait dans un lieu de ce type, en espérant que l’on puisse un jour faire « résonner autrement ce genre d’arènes ». Lors de son intervention, elle a interpellé le public en demandant si organiser des corridas et mettre à mort des animaux était considéré comme normal, avant de conclure sa prise de parole par l’invective « FUCK LA CORRIDA » dans son micro.

Le message d’Ambre a rapidement circulé sur les plateformes sociales. Le créateur de contenus Jeremstar a salué son geste et l’arrêt du concert par certains anciens élèves, rappelant par ailleurs qu’il avait lui-même été placé en garde à vue après une action anti-corrida dans les arènes de Nîmes. Les images et extraits de la prestation ont alimenté les partages et commentaires en ligne.

Durant son passage au château de la Star Academy, Ambre avait déjà interprété une reprise de « La corrida » de Francis Cabrel, performance diffusée sur TF1 et relayée par la presse. Le spectacle de Bayonne s’inscrit dans le calendrier final de la tournée collective, dont la dernière représentation est programmée le mardi 28 juillet au Théâtre antique d’Orange (Vaucluse).