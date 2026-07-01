Patrick Bruel : son fils Léon Hesby se dit ravi de l’accueil des Français malgré l’affaire

Léon Hesby, fils du chanteur Patrick Bruel, multiplie les scènes entre la France et les États‑Unis et suscite l’intérêt du public en présentant plusieurs titres inédits. À 20 ans, il a récemment enchaîné des prestations publiques, dont une au Festival des Sables‑d’Olonne où il a assuré la première partie de Marine (Delplace), la gagnante de la douzième édition de la Star Academy, et une performance dans la cour du Théâtre Raymond Kabbaz, au Lycée français de Beverly Hills à Los Angeles.

Invité sur les ondes de Radio RCJ, Léon Hesby a expliqué avoir ressenti une réelle affinité avec le public du festival : « J’ai été très bien accueilli par le Festival, déjà, et par les gens. Il y a eu une vraie connexion avec le public« , a‑t‑il déclaré à Sandrine Sebbane. Lors de cette prestation, il a choisi d’interpréter des titres en anglais et en français pour ne pas priver le public : « J’ai chanté en anglais et en français. Je ne voulais pas leur enlever ce plaisir‑là. J’ai chanté des chansons en français : une de Vianney et deux de moi. »

Les spectateurs ont ainsi entendu des morceaux jusqu’alors inédits. À propos de ces titres, Léon a précisé : « Ils ne sont pas encore sortis. J’espère qu’ils vont sortir aussi« . Sur les réseaux sociaux, il avait également annoncé la sortie d’un nouveau single, Rooftop of Your House, qu’il a partagée avec ses abonnés le 19 mai dernier.

Un parcours scénique et des sorties musicales

Sur le plan discographique, Léon Hesby a publié son premier single, 1, 2, 3, en mai 2023. Côté concerts, il a donné son premier concert au Théâtre Raymond Kabbaz de Los Angeles le 13 décembre 2024, prestation largement relayée par les médias qui soulignent la transition de ses apparitions américaines vers des scènes françaises. Son intervention au Festival des Sables‑d’Olonne constituait sa première présence scénique en France, selon les comptes rendus de l’événement.

Le rôle de première partie pour Marine (Delplace) au festival lui a permis de se présenter devant un public français élargi et d’évaluer la réception de ses compositions en live. Lors de l’entretien radio, il a exprimé sa satisfaction quant à la tenue artistique de son set : « Ça s’est extrêmement bien passé. Franchement, je suis très content« .

Patrick Bruel a, pour sa part, évoqué dans un entretien accordé au Figaro en janvier que son fils devait effectuer sa première scène en France en juin, en précisant qu’il ouvrirait une soirée au Festival des Sables‑d’Olonne en première partie de Marine. Les éléments publics disponibles portent sur ses prestations en 2023 et 2024, la sortie de son premier single en mai 2023 et l’annonce du single relayée sur ses réseaux le 19 mai.

Son apparition au Festival des Sables‑d’Olonne marquait quant à elle ses débuts sur la scène française.