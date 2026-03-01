Patrick Bruel recadré par Léa Salamé et Marine Delterme sur France 2 après une anecdote sur son ex

Patrick Bruel et Marine Delterme ont relancé le débat sur la nature de l’amour lors de leur passage dans l’émission Quelle époque samedi 28 février, où ils venaient présenter la pièce de Samuel Benchetrit Deuxième partie. Le ton est rapidement passé des souvenirs de scène aux convictions personnelles : Delterme a défendu le droit au mensonge dans le couple, tandis que Bruel a résumé sa vision de la longévité amoureuse à « l’étonnement », une affirmation qui a suscité une réponse vive de la présentatrice Léa Salamé.

Les échanges ont mis en lumière des conceptions contrastées de l’attachement. Marine Delterme, connue pour son rôle dans Alice Nevers et pour son amitié de longue date avec Carla Bruni — dont elle fut témoin de mariage en 2008 — a expliqué ne pas lier la durée d’une relation à des éléments extérieurs ou à une surprise permanente : « Moi, je trouve, on n’a pas du tout la même vision de l’amour. Pourquoi l’amour dure ? Moi, j’ai pas besoin d’être étonnée pour aimer un homme. Il peut être astronaute ou académicien, c’est pas ça qui fait que je reste. »

Face à elle, Patrick Bruel a défendu une autre clé de lecture : « L’amour dure le temps de l’étonnement. C’est pas forcément quelqu’un qui saute en parachute tous les matins », a-t-il déclaré, tentant de circonscrire la nature de la passion par la notion de surprise. Léa Salamé, modératrice des échanges, a interrompu pour expliciter l’incrédulité suscitée par cette définition : « C’est pour ça qu’il dure pas longtemps chez vous, Patrick. Pardon… mais ça ne dure pas des années, l’étonnement ! »

Le temps a permis à Patrick Bruel d’apprendre à aimer

Le passage à l’antenne a aussi rappelé la trajectoire sentimentale publique de Patrick Bruel. Artiste aux relations médiatisées, il a connu plusieurs histoires notables au cours des deux dernières décennies. Son mariage célébré en 2004 à la mairie de Paris avec l’auteure Amanda Sthers a pris fin au bout de trois ans. En 2009, il a retrouvé l’amour avec le mannequin Céline Bosquet, relation qui, selon les éléments publics, s’est également arrêtée au terme d’environ trois ans.

Plus récemment, en 2018, Patrick Bruel a été associé à une jeune femme prénommée Clémence, présentée comme ayant trente-trois ans de moins que lui. Selon les comptes rendus médiatiques, ce couple serait toujours ensemble et serait en voie d’atteindre une longévité proche d’une décennie, un contraste avec les ruptures plus courtes évoquées précédemment.

La rencontre promotionnelle autour de Deuxième partie a offert un cadre où se mêlaient souvenirs d’amitié — Bruel et Delterme se connaissent depuis plus de trente ans — et positions intimes sur la vie conjugale, sans que la discussion n’aborde d’autres aspects de la pièce ou de leurs carrières respectives au-delà des déclarations sur l’amour.