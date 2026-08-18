Patrick Bruel : quasi-blacklist des radios, Chante France continue de le diffuser

Patrick Bruel se retrouve pratiquement écarté des ondes françaises depuis la diffusion en mars d’un dossier de presse mettant en avant des témoignages d’agressions sexuelles et de viols, alors que l’artiste fait l’objet d’une mise en examen depuis le 10 juin. Plusieurs stations ont supprimé ses titres et une seule radio nationale — Chante France — continue à le programmer régulièrement, selon des relevés de diffusions et des déclarations publiques.

En mars, le site d’investigation Médiapart publiait une enquête rassemblant des témoignages d’anciennes victimes. Parmi elles, la journaliste Flavie Flament a porté plainte et rendu son témoignage public. Ces éléments ont donné lieu à des suites judiciaires et à la mise en examen du chanteur le 10 juin.

Les répercussions sur la carrière du chanteur ont été rapides : des représentations théâtrales ont été écourtées et une tournée de festivals a été annulée, tandis que ses concerts programmés à l’automne restent officiellement maintenus, avec une date parisienne affichée complète. En mai, les diffusions de ses titres sur les stations nationales avaient été comptabilisées à 507 passages.

Contrôle judiciaire, mesures et réactions des radios

Placé sous contrôle judiciaire le 10 juin, Patrick Bruel a vu certaines de ces contraintes assouplies par le parquet de Nanterre le 21 juillet : il peut désormais voyager à l’étranger, mais demeure soumis à des interdictions spécifiques, notamment l’interdiction de contacter les personnes qui lui sont attribuées comme plaignantes et l’interdiction de fréquenter des salons de massage. Le chanteur est également tenu de suivre des soins psychologiques et a dû verser une caution de 500 000 euros.

Sur les radios, la réaction a été majoritairement de retrait. Plusieurs stations ont annoncé qu’elles ne diffusaient plus ses titres : parmi elles, Nostalgie, RFM, ICI et M Radio ont mis fin aux programmations le concernant. Le présentateur Nagui a retiré ses chansons du répertoire de l’émission « N’oubliez pas les paroles ». Selon des observations relayées par des spécialistes des playlists, la quasi-totalité des grandes stations FM a stoppé les diffusions.

Il subsiste toutefois des exceptions. D’après des relevés publiés et relayés sur les réseaux sociaux, Chante France continue de programmer Patrick Bruel à raison d’environ un passage tous les trois jours, et la station Radio Bonheur le diffuse parfois. Ce constat de mise à l’écart quasi générale des ondes a été résumé publiquement dans un message de Julien Pernici, qui signale l’arrêt des diffusions sur M Radio et RFM (hors webradios) et la persistance de programmations sur Chante France et, à l’occasion, Radio Bonheur (tweet daté du 18 août 2026).