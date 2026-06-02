Patrick Bruel : M. Pokora et Yannick Noah appelés à le remplacer au Bastogne Summer Festival

Patrick Bruel a renoncé à plusieurs prestations programmées dans des festivals entre juin et septembre, obligeant les organisateurs du Bastogne Summer Festival à reconfigurer leur affiche à quelques semaines de l’événement. La décision, annoncée le vendredi 29 mai par la société de production de l’artiste, intervient dans un contexte où les organisateurs évoquent des pressions susceptibles de perturber le bon déroulement des manifestations.

La société de production 14 Productions a précisé que l’annulation visait à éviter d’exposer « les organisateurs, ni le public, à un climat de tension ». Selon le communiqué, il s’agit d’une mise à l’écart des prestations de l’artiste au sein de plusieurs festivals durant la période estivale ; les autres dates de tournée de Patrick Bruel, en dehors des festivals, restent quant à elles maintenues.

Le chanteur, âgé de 66 ans, est ainsi absent des programmations estivales de certains rendez-vous musicaux, provoquant des ajustements rapides de la part des équipes organisatrices, notamment pour le Bastogne Summer Festival en Belgique où il devait se produire le 28 juin.

Remplacements au Bastogne Summer Festival : M. Pokora et Yannick Noah

Face au désistement, les organisateurs du Bastogne Summer Festival ont mobilisé des solutions de remplacement pour préserver l’attractivité de l’affiche. Plutôt que d’opter pour un seul artiste, le festival a confirmé la venue de deux têtes d’affiche très connues du public francophone : M. Pokora et Yannick Noah.

M. Pokora, reconnu pour ses spectacles dynamiques et ses nombreux tubes contemporains, est présenté comme une valeur sûre pour capter un public large et jeune. Yannick Noah, quant à lui, bénéficie d’une longue carrière marquée par des chansons à tonalité festive et des concerts chaleureux, susceptibles d’attirer des spectateurs de différents profils.

Les deux artistes doivent ainsi succéder à Patrick Bruel sur la date initialement prévue le 28 juin, permettant au Bastogne Summer Festival de maintenir une offre musicale de haut niveau malgré le retrait de dernière minute.

La communication officielle de 14 Productions met en avant la volonté de protéger le bon déroulement des événements face aux tensions rapportées par plusieurs organisateurs. Le retrait concerne spécifiquement les prestations en festival entre juin et septembre ; la société indique par ailleurs que la tournée en dehors de ces manifestations n’est pas affectée.

Au-delà du cas de Bastogne, d’autres manifestations ont dû s’ajuster suite à l’annonce, en remaniant leurs programmations pour substituer des artistes afin de ne pas laisser de vide au calendrier estival.

Pour le Bastogne Summer Festival, la programmation mise à jour avec M. Pokora et Yannick Noah figurera sur les supports officiels du festival et les billets pour la soirée du 28 juin restent sujets aux conditions communiquées par les organisateurs.