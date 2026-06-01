Jérémy Frérot a été visiblement ému aux larmes lundi 1er juin sur le plateau de Télématin après la diffusion d’un message surprise de l’artiste Lokua Kanza , celui qui lui a donné l’envie de faire de la musique. Invité pour la réédition de son dernier album et en pleine tournée, Frérot a raconté comment un concert vu enfant avec son père a façonné sa vocation, tandis que Lokua Kanza saluait son parcours et se disait touché par sa musique.

Le chanteur s’est fait connaître en 2011 en participant à la troisième saison de The Voice sur TF1, aux côtés de son acolyte Florian Garcia. Le duo Fréro Delavega, éliminé en quart de finale face notamment au futur vainqueur Kendji Girac, a ensuite connu un succès important jusqu’à sa séparation en 2017. Jérémy Frérot a alors entamé une carrière solo et publié trois albums certifiés disque d’or : Matriochka, Meilleure vie et Gamin des sables.

Son dernier opus, initialement paru en 2024, vient d’être réédité avec six nouveaux titres, motif de son passage à l’antenne sur France 2. Le chanteur, âgé de 36 ans, est actuellement en tournée en France avec des dates annoncées à Megève le 13 juin, à Lens le 20 juin et à Agen le 29 août. Il a également évoqué des éléments de sa vie personnelle, notamment sa relation avec ses enfants et son installation sur le bassin d’Arcachon.

Sur le plateau de Télématin, le message de Lokua Kanza

Au cours de l’émission, l’animateur Damien Thévenot a proposé à Jérémy Frérot de regarder une vidéo dans laquelle Lokua Kanza s’adresse directement à lui : « Coucou Jérémy. J’ai appris que tu as décidé de devenir chanteur en assistant à un de mes concerts. Moi je suis allé écouter ta musique. J’étais très ému. Tu es un vrai artiste avec un grand A. J’espère avoir la chance de te rencontrer. » Le chanteur et compositeur originaire de la République démocratique du Congo a ainsi rappelé le lien entre son travail et l’inspiration qu’il a pu susciter chez Frérot.

De retour en plateau, Jérémy Frérot a eu du mal à retenir son émotion. « Vous m’avez cueilli là. Oh purée. Incroyable. Je m’essuie les larmes du coup. C’est un très beau cadeau. Je ne m’y attendais pas du tout », a-t-il déclaré. Il a raconté que la première fois qu’il avait assisté à un concert, c’était celui de Lokua Kanza : son père l’avait emmené, et il se souvient de l’artiste assis avec une guitare classique, une image qu’il dit avoir « fait fleurir » son désir de devenir musicien.

Sur le plateau, Jérémy Frérot n’a pas exclu l’idée d’un futur échange artistique avec Lokua Kanza, évoquant la possibilité de partager un jour un titre avec son idole.