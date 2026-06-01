Niska au Stade de France le 10 avril 2027, après les trois concerts d’Aya Nakamura

Niska sera en concert au Stade de France le 10 avril 2027, a annoncé la billetterie officielle et l’artiste lui‑même le 1er juin. Le rappeur de 32 ans a publié sur Instagram l’annonce accompagnée de la phrase « Ce Stade de France, ce n’est pas le mien, c’est le vôtre ». La billetterie ouvrira en prévente le mardi 2 juin à 12 heures, avant une mise en vente générale le jeudi 4 juin à 12 heures.

Ces annonces interviennent peu après le triomphe d’Aya Nakamura, qui s’est produite les 29, 30 et 31 mai 2026 au même stade. Selon les comptes rendus de sa série de concerts, l’artiste de 31 ans est devenue la première artiste française à remplir trois fois consécutivement l’enceinte du Stade de France et a rassemblé environ 220 000 spectateurs lors de ces rendez‑vous. Aya Nakamura, déjà remarquée lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, a partagé la scène avec plusieurs invités pendant ces trois soirs.

Parmi les artistes ayant rejoint Aya Nakamura figure notamment Corneille, Oumou Sangaré, Charlotte Cardin et le rappeur SDM, ainsi que sa mère, présente sur scène à l’occasion d’un passage remarqué. L’interprète de Pookie compte à son palmarès plusieurs distinctions mentionnées dans la communication autour de ces concerts, dont cinq Flammes et deux Victoires de la Musique.

Stade de France : après Aya Nakamura, place à Niska le 10 avril 2027

La fiche de présentation publiée par le Stade de France le 1er juin décrit Niska comme un « rappeur iconique de toute une génération », évoquant « classiques incontournables, énergie brute et performances marquantes ». Le communiqué souligne que Niska a « fait rayonner le 91 et a imposé ses codes », revenant sur sa trajectoire dans le rap francophone depuis plus d’une décennie.

Sur ses réseaux, l’artiste a confirmé la date et invité ses fans à participer au rendez‑vous. Le concert du 10 avril 2027 sera l’occasion pour Niska d’interpréter ses plus grands titres, parmi lesquels l’emblématique Réseaux, et de se produire dans la plus grande enceinte sportive de France.

La programmation du Stade de France pour la période entourant cet événement comprend déjà plusieurs têtes d’affiche. Sont annoncés notamment David Guetta pour trois soirées les 11, 12 et 13 juin, puis Bruno Mars les 18, 20 et 21 juin. Figurent aussi sur la liste d’artistes prévus The Weeknd, le groupe BTS et le rappeur PLK, en plus de la date de Niska.

Pour assister au concert de Niska, la prévente démarre le mardi 2 juin à 12 heures ; la mise en vente générale est programmée le jeudi 4 juin à 12 heures.