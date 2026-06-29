Patrick Bruel confronté à un nouveau témoignage d’une masseuse à Perpignan

Placé en garde à vue pendant 48 heures, Patrick Bruel est ressorti libre sous contrôle judiciaire, avec plusieurs obligations explicitement énoncées par la justice : interdiction de quitter le territoire français, de contacter les plaignantes et leur entourage et interdiction de fréquenter un salon de massage. Ces mesures ont été prises malgré la demande du parquet en faveur d’une détention provisoire.

Sur LCI, une femme présentée sous le prénom de Julia a témoigné anonymement afin de protéger sa famille. Elle accuse le chanteur d’une agression sexuelle au cours d’une séance de massage en juillet 2019. Le chanteur conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.

Selon le témoignage recueilli par LCI, la rencontre aurait eu lieu alors que Patrick Bruel logeait dans l’hôtel-spa où travaillait la masseuse, à l’occasion du festival des Déferlantes 2019 où l’artiste était programmé. Ce qui devait être une prestation professionnelle, affirme Julia, aurait rapidement dévié de la relation client-thérapeute attendue.

La plaignante raconte des demandes répétées et une escalade dans les sollicitations. Elle rapporte qu’après une première remarque — « J’ai mal aux fesses » — elle a d’abord traité la zone comme dans le cadre d’un massage sportif standard. Selon ses dires, les demandes se sont ensuite précisées et sont devenues explicites.

Séance au spa de l’hôtel lors du festival : récit d’une masseuse

Dans son récit, elle rapporte une phrase prononcée par le chanteur : « En fait, j’aimerais que tu mettes ton coude dans la raie de mes fesses », proposition à laquelle elle dit avoir opposé un refus ferme. Julia affirme par ailleurs que Patrick Bruel lui aurait touché les fesses à plusieurs reprises au cours de la séance. Elle décrit une montée d’agressivité dans le comportement de l’artiste juste avant son départ.

La chaîne précise que la témoin a choisi de garder l’anonymat pour des raisons familiales et de sécurité. La défense du chanteur n’a pas souhaité répondre publiquement à ce témoignage spécifique, selon les informations disponibles.

Cette nouvelle déposition s’inscrit dans un dossier plus large : Patrick Bruel est mis en examen dans plusieurs affaires. Outre la procédure liée à Perpignan, des mises en examen portent sur des faits allégués à Neuilly-sur-Seine (2008), Bruxelles (2010) et Ajaccio (2019), tandis que dans d’autres dossiers il est entendu au statut de témoin assisté, notamment pour Dinard (2012) et L’Isle-sur-la-Sorgue (2015).

Le dossier a pris un tour national en mars 2026 après la publication d’une enquête de Mediapart faisant état d’accusations de violences sexuelles par huit femmes couvrant la période 1992-2019. Depuis, d’autres plaignantes ont rejoint des procédures en France, en Belgique et au Canada, portant le nombre total de plaintes à au moins dix-sept à ce jour.

Pendant sa garde à vue, Patrick Bruel a nié l’ensemble des accusations. Ses avocats ont déclaré que leur client « participera naturellement à tous les actes de l’enquête » et se tient « à la disposition des autorités judiciaires ».