Patricia Kaas (59 ans) : « Il faisait très bien l’amour »

Patricia Kaas , née le 5 décembre 1966 à Forbach (Moselle), confirme son retour médiatique en 2025 et suscite l’attention tant pour sa carrière que pour ses confidences personnelles : révélée par « Mademoiselle chante le blues » en 1987, la chanteuse, figure majeure de la variété française, revient en tant que coach dans la 14e saison de The Voice sur TF1 et évoque dans la presse des relations amoureuses marquantes, dont une liaison avec un homme milliardaire qui la récupérait en jet privé.

Née en Lorraine, Patricia Kaas s’est imposée dès la fin des années 1980 comme l’une des voix les plus emblématiques de la chanson française. Son titre « Mademoiselle chante le blues », sorti en avril 1987, a lancé une série de succès populaires : « Mon mec à moi », « Il me dit que je suis belle » et « Les hommes qui passent ». Ces chansons, pour la plupart issues de ses premiers albums, ont contribué à des ventes cumulées estimées à plusieurs millions d’exemplaires en France et à l’étranger.

Après une pause médiatique d’environ huit ans, durant laquelle elle a pris du recul, Patricia Kaas fait son retour sur le devant de la scène en 2025 comme coach de The Voice, aux côtés de Florent Pagny, Vianney et Zaz. Ce come-back est présenté dans les médias comme celui d’une artiste plus sereine et expérimentée, entre héritage artistique et nouvelles responsabilités télévisuelles.

Patricia Kaas et les hommes de sa vie

La chanteuse n’a jamais cherché à exposer son intimité de manière ostentatoire, mais elle a accepté de revenir publiquement sur des relations qui ont compté pour elle, sans tabou. Elle a résumé sa trajectoire sentimentale en évoquant « des histoires d’amour, certaines qui ont duré plusieurs années… et des plus courtes », insistant sur l’apport singulier de chaque relation.

Plusieurs hommes ont été cités comme importants dans sa vie. Parmi eux, Cyril Prieur, chargé de sa gestion dans les années 1980, a tenu successivement les rôles de compagnon, d’ami proche et de manager, témoignant d’un lien professionnel et personnel qui a survécu à la fin d’une relation amoureuse. Patricia Kaas a également eu une histoire avec le chef Yannick Alléno ; elle a précisé qu’ils avaient, comme avec d’autres ex-compagnons, conservé une « vraie tendresse » après leur séparation.

La chanteuse a aussi partagé une relation avec Philippe Bergman, un artiste avec lequel elle avait vécu avant de se séparer. Dans un entretien accordé au magazine Rétro, où elle a récemment évoqué une dette envers Gérard Depardieu, Patricia Kaas est allée plus loin dans ses confidences en racontant une liaison particulièrement marquante : celle avec un milliardaire marié qui venait la chercher en jet privé.

