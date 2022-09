Patrice Talon réagit au décès de la Reine Élizabeth II

Le président béninois a réagi à la mort de la Reine d’Angleterre Élizabeth II. Dans un message publié dans la soirée de ce jeudi 08 septembre 2022, Patrice Talon a exprimé sa peine suite à la disparition de la Reine.

Patrice Talon a salué la mémoire de la Reine Élizabeth II et témoignagé sa solidarité au peuple du Royaume-Uni. « Femme remarquable, la Reine Élisabeth II restera à tout jamais une figure majeure de l’histoire politique du monde, de notre époque », a confié le président béninois.

« À sa famille et au peuple du Royaume-Uni, je veux dire ma peine et celle du peuple béninois.Je leur exprime notre compassion et notre solidarité en ces instants de grande douleur », a écrit Patrice Talon.

La Reine Élizabeth II est décédée à l’âge de 96 ans. Le décès est survenu dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Elle était monarque de quinze nations et cheffe du Commonwealth. L’illustre disparue a régné pendant sept décennies.