Patrice Talon: à Xwlacodji, « ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux »

Ce samedi 30 juillet, le Président Patrice Talon a inauguré le Monument aux Dévoués de la Patrie des Jardins de Matthieu. Un évènement historique et révolutionnaire pour le Bénin au cours duquel, le président béninois a déclaré que « Ce monument aux de morts de Xwlacodji » ne concerne pas les béninois.

Le chef de l’Etat, le président Patrice Talon est descendu dans la matinée de ce samedi 30 Juillet 2022 pour restaurer la mémoire du peuple béninois et protéger son patrimoine culturel, ceci par trois (3) monuments au ceur de Cotonou. Il s’agit de la statue de Bio Guera à l’aéroport de Cotonou, de la place de l’Amazone sur le boulevard de la Marina et du Monument au Dévoués érigé aux Jardins de Mathieu.

Pendant son allocution pour inaugurer le Monument aux Dévoués érigé aux Jardins de Mathieu, le Président béninois a fait des déclarations fortes qui inspirent fierté et admiration. Pour l’homme de la rupture, il s’agit d’une « cérémonie de translation des reliques des héros » béninois de Xwlacodji au nouveau site dénommé « Monument aux Dévoués » situé dans les Jardins de Mathieu.

Pour Patrice Talon, « cette cérémonie constitue une étape majeure dans la vie de notre pays le Bénin, parce qu’il s’agit de la translation, du transfert des reliques immatérielles de nos héros, de l’ancien monument aux morts situé à Xwlacodji à ici, aux Jardins de Mathieu. » « Pendant plus de 60 ans, nous avons rendu hommage à nos héros à Xwlacodji, au pied d’un monument érigé par l’envahisseur à la gloire de ses soldats qui ont décimé les nôtres. » a déclaré l’homme d’affaires béninois devenu président.

Après les Monuments Bio Guera et Amazone, la dernière étape des cérémonies de dévoilement fut le Monument aux Dévoués dans les Jardins de Mathieu. Le dévoilement a été fait par le #Prbenin, @PatriceTalonPR en présence de ses invités. #BeninCulture #Wasexo #IndependanceBenin pic.twitter.com/q2A8OHEUkL — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) July 30, 2022

Pour cet évènement hautement historique et révolutionnaire, l’homme de la rupture est allé très loin dans ses déclarations. « En réalité, ce monument aux morts de Xwlacodji ne nous concerne pas. Il nous a plutôt toujours défié, ravivé nos peines et nous n’avons pas à nous consolé ce qui serait aussi celui des combattants de la première et de la deuxième guerre mondiale », a insisté Patrice Talon.

« Il est chronologiquement, surtout et avant tout, le monument dédié aux soldats déployés par l’envahisseur pour soumettre nos ancêtres. Il date d’avant 1903. Pendant plus de 60 ans donc, les chefs d’Etats du Bénin ont, tous les 1er Aout, à l’occasion de notre fête nationale commémorative de notre indépendance, déposé une gerbe au pied de ce monument là, dédié aux Français et assimilés morts pour la gloire de la France. En réalité, ces gerbes, déposées par nos mains, ont plutôt célébré et honoré nos bourreaux. « a fait savoir le président béninois, devenu historien pour la circonstance.

Et de conclure, « comme il n’est jamais tard pour réparer, et que chaque génération a le devoir d’apporter sa contribution à la construction de la maison commune, nous allons, en cette année 2022, mettre un terme définitif, à une aberration qui n’a que trop duré. Désormais, c’est ici, en ce lieu empreint de notre histoire politique [ lieu qui abritait autrefois la résidence ( “Les Filaos“) de l’ancien Président Mathieu Kérékou, qui a dirigé ce pays pendant 27 ans, ndlr] au pied de cet obélisque, que le monde entier a emprunté au génie égyptien, que sera déposé, chaque 1er Aout, une gerbe à la mémoire de nos héros ». Durant 60 ans, nous avons fait des erreurs. Désormais, ce monument des dévoués sera pour célébrer les nôtres et recevra la cérémonie du dépôt de gerbe » a déclaré Patrice Talon.

Le président Talon a également annoncé revenir dans 48 heures pour le premier dépôt de gerbe dans ce nouveau lieu, à l’occasion de la fête nationale. Quant au monument de Xwlacodji, il continuera d’honorer les Français.