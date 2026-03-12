Patrice Neveu dévoile sa première liste de joueurs pour mars en football

À l’approche de la trêve internationale prévue en mars, Patrice Neveu, fraîchement nommé à la tête des Éperviers, a rendu publique une large pré-liste de joueurs. Le technicien français convie ce groupe à un stage organisé au Maroc du 23 au 31 mars, qui servira de première étape concrète de son projet à la tête de la sélection togolaise.

Ce rassemblement initial doit permettre au staff de mieux connaître les ressources disponibles avant de dévoiler, dans les jours à venir, la sélection finale qui sera retenue pour les prochaines échéances. Il s’agit d’une phase d’observation essentielle pour trier et confirmer les éléments appelés à composer l’équipe.

Les entraînements programmés durant le séjour offriront l’occasion d’installer les principes de jeu et la discipline souhaités par Neveu, d’apprécier la condition physique des cadres et d’envisager l’intégration de nouveaux visages au sein du groupe.

Le programme comporte également deux rencontres amicales : un match face à la Guinée, le 27 mars à Rabat, puis une confrontation contre le Niger, le 31 mars à Casablanca. Ces oppositions serviront de baromètre pour mesurer la cohésion collective et lancer la dynamique sous la direction du nouveau sélectionneur.

Joueurs pré-convoqués

Gardiens (6)

Steven Mensah — VfB Oldenburg (Allemagne)

Rayann Amedivlo — AJ Auxerre (France)

Achirafou Yaya — AFAD (Côte d’Ivoire)

Mazamesso Kagbatawouli — AC Barracuda (Togo)

Ekue Mensah — ASCK (Togo)

Malcolm Barcola — Ittihad Tanger (Maroc)

Défenseurs (14)

Dakonam Djene — Getafe (Espagne)

Josue Homawoo — Standard de Liège (Belgique)

Kennedy Boateng — Dinamo Bucarest (Roumanie)

Loïc Bessile — AS Trencin (Slovaquie)

Gustave Akueson — Bastia (France)

Mawouna Amevor — FC Volendam (Pays-Bas)

Steven Nador — Modena FC (Italie)

Izak Akakpo — FC Lorient (France)

Abdoul-Sabourh Bode — Stade Malien Bamako (Mali)

Marvin Senaya — AJ Auxerre (France)

Faad Sana — NS Mura (Slovaquie)

Yannis Lawson — FC Metz (France)

Pierre Nadjombe — Aachen (Allemagne)

Sharani Zuberu — Slovan Bratislava (Slovaquie)

Milieux (10)

Kodjo Aziangbe — Shanghai (Chine)

Dermane Karim — FC Lorient (France)

Dikeni Salifou — Malines (Belgique)

Roger Aholou — Al Ittihad SC (Libye)

Samsindin Ouro — Dunajská Streda (Slovaquie)

Sadik Fofana — Lecce (Italie)

Etienne Amenyido — Münster (Allemagne)

Halid Djankpata — Gubbio (Italie)

Isaac Monglo — Lyn FK (Norvège)

Attaquants (7)

Kevin Denkey — FC Cincinnati (États-Unis)

Mansour Ouro-Tagba — Stuttgart II (Allemagne)

Charles Abi — Valenciennes (France)

Idjessi Metsoko — Trnava (Slovaquie)

Yaw Annor — National Bank of Egypt (Égypte)

Thibault Klidje — Randers FC (Danemark)