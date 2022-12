Pathé Ciss sur la défaite contre l’Angleterre : « C’est un match qu’on pouvait gagner »

Auteur d’un grand match, Pathé Cissé a évoqué la défaite du Sénégal face à l’Angleterre (0-3) dimanche soir, au Mondial 2022. Et pour le milieu de terrain, les siens pouvaient gagner cette rencontre.

Il a été avec Kalidou Koulibaly, l’un des joueurs en vue lors du match Sénégal-Angleterre, dimanche soir. Une rencontre perdue 3-0 par les Lions de la Téranga qui sont éliminés de la Coupe du monde 2022. Pathé Cissé a été dans tous les coups lors de ce choc dominé par les Anglais plus réalistes.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Brésil - - Corée du Sud Fifa Coupe du Monde Maroc - - Espagne Fifa Coupe du Monde Portugal - - Suisse Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Japon 1 1 Croatie Fifa Coupe du Monde Angleterre 3 0 Senegal Fifa Coupe du Monde France 3 1 Pologne Fifa Coupe du Monde Argentine 2 1 Australie

En zone mixte après la rencontre, le milieu de terrain du Rayo Vallecano a fait une lecture objective de la prestation de son équipe. «Il nous a manqué du réalisme, contre une grande équipe qui connaît bien ce genre de compétition. Ce n’était pas un match dans lequel on pouvait avoir beaucoup d’occasions, mais il faut être capable de marquer le peu d’occasions que tu as. Sinon, ça peut te couter cher. Je pense que c’est ce qui nous est arrivé dans ce match, on a manqué nos occasions et eux ont marqué les leurs», a expliqué Pathé Ciss au micro de BeIn sport.

Sur son entente avec Nampalys Mendy, le petit frère de Saliou Ciss avoue que «c’était un peu difficile au milieu de terrain« , avec les Anglais qui étaient en surnombre. « Ils ont eu plus de contrôle. Il nous fallait beaucoup de communication. Je pense qu’on a su gérer. On a concédé des buts à cause des erreurs qu’on ne doit pas commettre à ce stade de la compétition. On apprendra de ces erreurs», a-t-il ajouté.

Les deux équipes avaient le même niveau

Pathé Ciss estime que le Sénégal avait les arguments pour rivaliser. «S’il y a eu un écart de niveau entre les deux équipes ? Je ne pense pas, parce que c’est un match qu’on pouvait gagner. Ils ont eu deux occasions qu’ils ont marquées en première mi-temps, pendant que nous en avons raté trois. Si on avait marqué ces occasions, le match aurait été bien différent. La chance était du côté de l’Angleterre.»

«Maintenant, on va se reposer avant de retourner dans nos clubs respectifs et continuer le travail, sachant qu’il y a des échéances futures où on sera très attendus. Personnellement, ce n’était pas difficile parce que je connais déjà une bonne partie du groupe avant de venir. Ils m’ont bien intégré et m’ont accueilli à bras ouverts», a-t-il conclu.