Pascal Obispo explique que ses soucis de santé l’empêchent d’assurer des concerts

Pascal Obispo, 61 ans, a déclaré vendredi 22 mai 2026 qu’il ne peut plus assurer de tournée en raison de douleurs vertébrales persistantes, alors qu’il s’apprête à publier un nouvel album intitulé Héritage qui pourrait être son dernier projet discographique. Invité de l’émission Culture Médias, le chanteur a expliqué qu’une opération pourrait être envisagée mais n’est pas certaine, et que la sortie du disque ne sera pas suivie d’une tournée.

Sur Europe 1, face à Thomas Isle, Obispo a résumé sans détours sa situation : « Je ne peux pas faire de tournée ». Il a précisé souffrir d’un problème de vertèbre qui ne se serait jamais réellement résorbé depuis sa dernière série de concerts. Le chanteur a admis la difficulté pour lui de rester debout pendant de longues périodes et a relaté l’inconfort ressenti même lors de l’entretien, se penchant à plusieurs reprises pour tenter d’atténuer la douleur.

Plus tôt dans la journée, dans l’émission Le monde d’Élodie sur France Info, il avait décrit sa dernière tournée comme éprouvante, affirmant : « La tournée à coups de piqûres et de cachets, c’était compliqué ». Ces aveux interviennent après plusieurs annulations de concerts ces derniers mois et surviennent alors qu’Obispo qualifie Héritage de projet très personnel, conçu « comme si c’était le dernier ». Interrogé sur une éventuelle retraite artistique, il a répondu ne pas savoir et ne pas pouvoir répondre pour l’instant.

Conséquences artistiques et contraintes physiques

Les informations communiquées par Pascal Obispo mettent en lumière la contrainte majeure qu’une pathologie vertébrale représente pour un artiste dont les prestations scéniques ont longtemps été marquées par une forte intensité physique. Le maintien debout prolongé, le déplacement sur scène et l’engagement vocal peuvent accentuer la douleur et rendre inenvisageable la tenue de concerts traditionnels pour un chanteur affecté par ce type de problème.

Obispo a évoqué l’idée d’un concert assis, mais a signalé que cette formule ne résoudrait pas nécessairement la situation, expliquant que la position assise engendre elle aussi des douleurs significatives dans son cas. Il a laissé entendre qu’une intervention chirurgicale était une option discutée — « il faut que je me fasse opérer… ou pas » — sans annoncer de décision arrêtée ni de calendrier médical précis.

Le chanteur, figure de la scène française depuis plus de trente ans, a dû annuler plusieurs dates ces derniers mois pour préserver sa santé, selon ses déclarations. Il confirme en revanche que la sortie de Héritage est maintenue, mais qu’elle ne sera pas accompagnée d’une tournée promotionnelle.