Pascal Légitimus se dit sans rancune malgré des sévices subis

Pascal Légitimus , figure majeure de l’humour et du cinéma français, poursuit une carrière entamée au début des années 1980 et demeure très présent sur les écrans : après des succès comme Les Trois Frères et Le Pari, le comédien a notamment participé en 2025 à l’épisode « Noces Mortelles » de Simon Coleman diffusé sur France 3. Au-delà de ses rôles, il raconte un parcours marqué par des violences racistes dès l’enfance et revendique l’humour comme moyen de réponse et de réflexion.

Pascal Légitimus, figure majeure de l’humour et du cinéma français, poursuit une carrière entamée au début des années 1980 et demeure très présent sur les écrans : après des succès comme Les Trois Frères et Le Pari, le comédien a notamment participé en 2025 à l’épisode « Noces Mortelles » de Simon Coleman diffusé sur France 3. Au-delà de ses rôles, il raconte un parcours marqué par des violences racistes dès l’enfance et revendique l’humour comme moyen de réponse et de réflexion.

Agé de 67 ans et connu pour son trio avec Didier Bourdon et Bernard Campan, Pascal Légitimus a multiplié les apparitions au cinéma et à la télévision — de Madame Irma à Meurtres à Marie-Galante, en passant par Le téléphone sonne toujours deux fois, Les Rois mages ou Le Pari. Cousin du chanteur Laurent Voulzy, il reste une voix reconnue du spectacle comique en France, alternant cinéma, télévision et scènes de stand-up.

Dans un entretien accordé à Public Sénat en 2022, il a évoqué sans détour les agressions racistes subies pendant son enfance. Il a décrit des épisodes de violence physique et d’humiliation qui l’ont profondément marqué, mais qu’il présente aujourd’hui comme des éléments de formation personnelle, sans pour autant nourrir de rancœur.

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Victime de racisme dès l’enfance, il utilise l’humour comme réponse

Pascal Légitimus a relaté des souvenirs de brimades et d’attaques : vêtements brûlés, agressions physiques, et actes d’humiliation. Il a expliqué que ces expériences l’ont « forgé » et a insisté sur son refus de nourrir la haine : « Je ne suis pas rancunier, je n’ai pas de haine », a-t-il déclaré, soulignant sa volonté de ne pas se laisser définir par la violence subie.

Interrogé sur la nature du racisme dont il a été victime, il a questionné la logique même des préjugés liés à l’apparence ou à l’origine : « Comment peut-on reprocher à quelqu’un ce qu’il n’a pas choisi d’être ? On ne choisit pas d’être arabe, juif, aveugle, handicapé, chinois. Je n’ai pas choisi d’être métis alors pourquoi on me le reproche ? Les gens qui sont racistes qui critiquent sur l’apparence sont des gens qui ne sont pas très intéressants », a-t-il affirmé.

Plutôt que de s’enfermer dans le ressentiment, Légitimus a fait le choix de retourner la problématique par l’humour. Selon lui, les sketches opèrent une « restitution » de la réalité, légèrement déformée, qui met en lumière des points de vue et des comportements : « Pour tous les sketchs [des inconnus] que l’on a faits, on a reconstitué la réalité en un tout petit peu déformée, il y a un petit côté clownesque, mais ce que l’on restitue, c’est un point de vue », a-t-il expliqué.

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Il soutient qu’on peut « rire de tout », à condition de changer la manière de traiter les sujets. Il a cité l’exemple d’un sketch sur Daech, testé en Tunisie, qui selon lui a fonctionné grâce à la construction d’un personnage et d’un contexte précis. Pour Légitimus, la forme et le « vecteur » du propos sont déterminants pour que l’humour joue son rôle communicatif.