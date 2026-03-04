Demain soir, jeudi 5 mars à 21h25 sur W9, le duo Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend l’antenne avec Y’a que la vérité qui compte ; à 66 ans, Pascal Bataille y mêle désormais son regard d’animateur et d’homme d’affaires, tout en critiquant vertement la décision de l’Arcom de supprimer C8, officiellement liée aux débordements répétés autour de Cyril Hanouna et de TPMP. Propriétaire de l’hôtel Côté Sable au Cap-Ferret et récemment sorti d’un long combat judiciaire, il partage sa vie entre la Gironde et Paris et affiche un rejet croissant du « tumulte parisien ».

Demain soir, jeudi 5 mars à 21h25 sur W9, le duo Pascal Bataille et Laurent Fontaine reprend l’antenne avec Y’a que la vérité qui compte ; à 66 ans, Pascal Bataille y mêle désormais son regard d’animateur et d’homme d’affaires, tout en critiquant vertement la décision de l’Arcom de supprimer C8, officiellement liée aux débordements répétés autour de Cyril Hanouna et de TPMP. Propriétaire de l’hôtel Côté Sable au Cap-Ferret et récemment sorti d’un long combat judiciaire, il partage sa vie entre la Gironde et Paris et affiche un rejet croissant du « tumulte parisien ».

Installé au bord de l’océan, Pascal Bataille confie qu’il se sent « n’a jamais été aussi épanoui » et présente son établissement comme un projet en expansion : hôtel 4 étoiles en voie d’agrandissement dès 2026 avec piscine, spa, 13 nouvelles chambres et des salles de séminaires. Après « cinq ans de bataille judiciaire », il dit avoir obtenu raison et une victoire financière évaluée à plusieurs millions d’euros selon ses déclarations publiques. Cette nouvelle étape professionnelle accompagne un recentrage personnel et géographique entre la Gironde et la capitale.

Sur le plan médiatique, l’animateur ne cache pas son agacement face à la fermeture de C8. Interrogé dans l’émission En privé sur YouTube, il a exprimé un « regard très étonné, très critique » sur la décision prise par l’Arcom, l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle en France, et en a fait le principal sujet de son intervention.

Pascal Bataille considère la décision « aberrante » et déplore les « victimes collatérales »

Pascal Bataille estime que la mesure « ne fait aucun sens » et n’hésite pas à qualifier la décision d’« aberrante ». « Est-ce que ce n’est pas une décision complètement débile ? Pardon, mais il faut dire les mots tels qu’ils sont », lance-t-il, estimant que la cible réelle aurait dû être directement l’animateur incriminé. « Si le problème, c’était Cyril, il fallait supprimer Cyril ou l’émission », affirme-t-il, attribuant à cette logique la création de « victimes collatérales » : salariés, petites sociétés de production, techniciens et assistants de production qui perdraient leurs emplois du fait de la fermeture de la chaîne.

Il ajoute, au sujet des principaux acteurs visés, que « Vincent Bolloré perdait 45 millions par an avec cette chaîne. Il est très content qu’on lui ait enlevé ce caillou dans la chaussure. » Selon Pascal Bataille, les responsables identifiés par l’opinion publique s’en tireraient mieux que les emplois et structures secondaires affectés par la décision régulatrice.

Concernant la relocalisation de Y’a que la vérité qui compte sur W9, l’animateur assure que le transfert s’est déroulé « sans trop de casse » et de manière autonome avec Laurent Fontaine. Il réfute tout lien entre leur arrivée sur la chaîne et la présence de Cyril Hanouna, précisant que M6 les a contactés directement et qu’il n’y a eu « aucune demande de la part de Cyril Hanouna ».

