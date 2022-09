«Pas facile de jouer avec un masque et avec une blessure», Aubameyang sur ses débuts à Chelsea

Dans une longue interview accordée au site du club londonien, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué ses débuts à Chelsea qu’il a rejoint cet été. Et PEA en a profité pour revenir sur son agression à son domicile fin août dernier.

Pierre-Emerick Aubameyang a rejoint Chelsea cet été après six mois passés en Catalogne. L’attaquant gabonais s’est finalement engagé avec les Blues qui ont tout fait de déloger l’ancien Gunner du Barça, désiré surtout par l’ex-coach du club londonien, Thomas Tuchel. Et PEA a déjà fait ses premiers pas avec sa nouvelle formation avec deux apparitions pour une passe décisive délivrée, en attendant son premier but avec les Blues.

Dans une longue interview accordée au site de Chelsea, le Gabonais a évoqué ses débuts chez les Londoniens qui ont récemment connu un changement d’entraineur avec le licenciement de Thomas Tuchel, remplacé par Graham Potter. Un changement de coach qui aurait pu affecter PEA tant le joueur était très proche du technicien allemand. Mais Auba assure n’avoir aucune crainte de travailler sous les ordres du nouvel entraineur des Blues.

« C’est une personne vraiment positive. C’est un grand personnage. On va essayer d’apprendre avec lui, et de gagner le plus vite possible. Il va être facile de s’adapter. Ses idées sont très claires », a-t-il déclaré à Chelseafc.com à propos de Potter.

« Cela a été des semaines étranges pour nous tous, je pense, pas seulement pour moi. Cela fait partie de la vie. Tout le monde connaît la relation que j’ai eue avec Thomas. C’est triste quand quelqu’un quitte un club, mais c’est le football. Il faut s’adapter rapidement à différents moments d’une saison. C’est un peu triste, mais j’espère que des jours meilleurs arrivent. Lorsque vous jouez pour Chelsea, vous avez besoin de résultats le plus tôt possible », a poursuivi Auba.

L’ancien international gabonais est également revenu sur son agression à son domicile en fin août dernier, aux derniers jours de son départ du Barça. Assailli par quatre hommes armés qui l’avaient frappé au visage lors de ce violent cambriolage, le joueur porte depuis un masque. « J’ai besoin de plus de temps. Je ne suis pas encore en forme à 100 %. Ce n’est pas facile de jouer avec un masque et avec une blessure, mais j’espère que je serai à 100% dès que possible. », a confié l’ancienne star des Gunners.