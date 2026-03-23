Benin Web TV
LIVE

Parti Les Démocrates: Nourénou Atchadé élu président dans la crise et la contestation

Le parti d’opposition Les Démocrates a désormais un nouveau président. Réuni en conseil national du 22 au 23 mars 2026, l’organe dirigeant a porté Nourénou Atchadé, jusque-là deuxième vice-président, à la tête de la formation politique.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
1 760vues
Parti Les Démocrates: Nourénou Atchadé élu président dans la crise et la contestation
Publicité
1 min de lecture
Google News

Une désignation intervenue au terme de travaux menés à huis clos, qui se sont prolongés toute la nuit et se sont achevés à l’aube, aux environs de 6 heures ce lundi.
Ce choix n’a cependant pas fait l’unanimité. Des divergences sont apparues au sein de la direction du parti, notamment de la part de Éric Houndété, président intérimaire jusqu’alors.

Selon une source interne à la cellule de communication rapportée par Bip Radio, ce dernier s’est opposé à l’option Atchadé et a quitté la salle avant la désignation officielle du nouveau président.

Malgré ces tensions, le conseil national a maintenu sa décision. Nourénou Atchadé succède ainsi à Boni Yayi, avec pour mission d’achever le mandat en cours. La tenue d’un nouveau congrès est annoncée pour octobre 2026, conformément au calendrier interne du parti.

Publicité

Pour mémoire, la transition s’est ouverte après la démission de Boni Yayi, intervenue le 3 mars 2026. L’intérim avait alors été assuré par Éric Houndété, premier vice-président du parti. La page se tourne donc, mais sans effacer les lignes de fracture internes qui traversent encore la principale force de l’opposition béninoise.

Articles liés

Niger : l’observation météorologique, outil de planification pour l’avenirNiger : l’observation météorologique, outil de planification pour l’avenirBénin : Les Démocrates ne donneront aucune consigne de vote pour la présidentielle du 12 avril 2026Bénin : Les Démocrates ne donneront aucune consigne de vote pour la présidentielle du 12 avril 2026Guinée : des Maliens, Nigériens et Burkinabè arrêtés pour terrorismeGuinée : des Maliens, Nigériens et Burkinabè arrêtés pour terrorismePrésidentielle 2026 au Bénin : le CEROW officiellement lancé pour mobiliser au moins 50 % des électeursPrésidentielle 2026 au Bénin : le CEROW officiellement lancé pour mobiliser au moins 50 % des électeurs
Merci pour votre lecture — publicité