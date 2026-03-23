Parti Les Démocrates: Nourénou Atchadé élu président dans la crise et la contestation

Le parti d’opposition Les Démocrates a désormais un nouveau président. Réuni en conseil national du 22 au 23 mars 2026, l’organe dirigeant a porté Nourénou Atchadé, jusque-là deuxième vice-président, à la tête de la formation politique.

Une désignation intervenue au terme de travaux menés à huis clos, qui se sont prolongés toute la nuit et se sont achevés à l’aube, aux environs de 6 heures ce lundi.

Ce choix n’a cependant pas fait l’unanimité. Des divergences sont apparues au sein de la direction du parti, notamment de la part de Éric Houndété, président intérimaire jusqu’alors.

Selon une source interne à la cellule de communication rapportée par Bip Radio, ce dernier s’est opposé à l’option Atchadé et a quitté la salle avant la désignation officielle du nouveau président.

Malgré ces tensions, le conseil national a maintenu sa décision. Nourénou Atchadé succède ainsi à Boni Yayi, avec pour mission d’achever le mandat en cours. La tenue d’un nouveau congrès est annoncée pour octobre 2026, conformément au calendrier interne du parti.

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