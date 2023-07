Parlement du Kosovo: une bagarre à coups de poing entre députés (Vidéo)

- Publicité-

Les parlementaires du Kosovo, engagés dans une guerre des mots, se sont affrontés lors d’une brève bagarre jeudi durant un vif débat sur les mesures visant à désamorcer les tensions dans les enclaves serbes du nord du pays.

Vives tensions au parlement kosovar ce mercredi. Une bagarre a éclaté après qu’un député de l’opposition a aspergé d’eau le Premier ministre Albin Kurti qui s’exprimait sur la crise avec la Serbie. Certains partis d’opposition du pays ont critiqué la politique menée par Albin Kurti pour désamorcer le conflit dans le nord du pays qui a tendu les relations avec les principaux alliés occidentaux.

Le Premier ministre a fait l’objet de pressions de la part des États-Unis et de l’Union européenne pour qu’il contribue à calmer la situation qui a donné lieu à des violences en mai, après que des maires albanais soutenus par la police ont pris leurs fonctions à la suite d’une élection que la majorité serbe de la région avait largement boycottée.



Jeudi, alors que le chef du gouvernement annonçait qu’il allait réduirait le nombre de policiers spéciaux stationnés à l’extérieur de quatre bâtiments municipaux dans les zones à majorité serbe du nord du Kosovo et qu’il organiserait de nouvelles élections municipales dans chacune de ces villes, Albin Kurti a été pris à partie.

A big brawl at #Kosovo Assembly this morning. An opposition MP throws water at PM Kurti, and as ministers try to protect him everyone gets involved in fists and more. pic.twitter.com/0CtZArYZTP