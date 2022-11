Parlement du Bénin: Romuald Wadagni assiste à l’examen de certains dossiers

Présents en session plénière ce mercredi 2 Novembre 2022, les députés de la huitième législature vont examiner plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l’année. L’examen de ces projets de loi aura lieu en présence du ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni.

Le ministre de l’économie et des finances assiste ce mercredi 2 Novembre aux travaux de la session plénière de l’assemblée nationale. Plusieurs dossiers sont inscrits à l’ordre du jour de ladite session et seront examinés par les députés. Il s’agit entre autres, de l’examen et du vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022, d’un montant de 2.956,661 milliards FCFA contre 2.541,203 milliards FCFA initialement prévus, soit une hausse de 16,3%.

Cette augmentation se justifie entre autres par la prise en compte au budget de l’Etat, des mesures de sécurité et de soutien au pouvoir d’achat des ménages, l’objectif étant de renforcer les dépenses sociales au bénéfice des populations les plus vulnérables.

La transmission à l’assemblée nationale de ce projet de loi rectificatif a été faite lors du conseil des ministres en sa session du Mercredi 12 Octobre dernier. La révision sollicitée de la loi de finances en cours d’exécution intervient pour tenir compte notamment des effets de la guerre en Ukraine, de la conclusion, au mois de juillet 2022, d’un nouveau programme économique et financier avec le Fonds Monétaire International ainsi que de certaines préoccupations spécifiques et structurelles recueillies auprès des populations lors de la tournée gouvernementale de mai 2022.

En dehors de ce projet de loi rectificatif des finances, la représentation nationale va également examiner ce mercredi, les Projets de lois de règlement définitif du budget de l’État pour la gestion 2018, 2019 et 2020. Le ministre Romuald Wadagni pourrait au besoin lors de l’examen de ces différents projets de loi apporter aux députés, des réponses techniques.