Paris: un Boeing-777 de Air France frôle le crash à l’atterrissage

Un Boeing-777 de la compagnie Air France est passé tout près d’un dramatique accident, mardi, à son atterrissage à Paris Charles-de-Gaulle. Il a fallu un sacré sang-froid de l’équipage pour garder le contrôle de l’appareil. Une enquête a été ouverte.

Ce mardi 5 avril, alors qu’il s’approchait de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, un Boeing 777 d’Air France en provenance de New York a dû renoncer à son atterrissage initial. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) a annoncé ce mercredi enquêter pour déterminer les causes de l’“incident grave”.

Selon Air Journal, alors que l’avion devait atterrir sur la piste 26 de l’aéroport parisien, l’appareil n’a soudainement plus répondu aux commandes. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a confirmé que l’équipage du vol JFK – Roissy-CDG “a interrompu sa séquence d’atterrissage et effectué une remise de gaz en raison d’un incident technique lors de l’approche”. “L’équipage a maîtrisé la situation et atterri normalement après une seconde approche”, a ajouté Air France.

Air France Boeing 777-300 (F-GSQJ, built 2005) was on final approach to runway 26L at Paris-CGD Intl Airport (LFPG) when the pilots reported control issues. Flight #AF11 from New York went around and returned for a safe landing about 20 minutes later. pic.twitter.com/zbgxSHkPjZ