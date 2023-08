Paris rejette la lettre d’expulsion de son ambassadeur à Niamey

Paris a bien reçu de la part du régime militaire au pouvoir au Niger une lettre d’expulsion de son ambassadeur, mais rejette celle-ci, informe la chaîne BFMTV se référant à une source diplomatique.

« Les putschistes n’ont pas autorité pour faire cette demande, l’agrément de l’ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues », est-il précisé.

Les putschistes nigériens ont annoncé plus tôt jeudi avoir « instruit » les services de police de la nécessité de procéder à l’expulsion de l’ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itté. La semaine dernière, ils avaient exigé que ce dernier quitte le pays d’ici 48 heures. Le Quai d’Orsay, ayant pris connaissance de la requête des militaires nigériens de départ de son ambassadeur à Niamey, a décidé de la rejeter.

Pour rappel, les militaires nigériens avaient annoncé le 26 juillet au soir la destitution du président Mohamed Bazoum, la fermeture des frontières, l’introduction d’un couvre-feu, la suspension de la Constitution et l’interdiction de tous les partis politiques. Deux jours plus tard, ils ont proclamé chef d’État le général Abdourahamane Tchiani, qui dirigeait la garde présidentielle, dont les unités détiennent toujours Mohamed Bazoum.

À la mi-août, le mouvement nigérien civil M62 a accusé les autorités françaises de vouloir déclencher une guerre dans le pays et de continuer son pillage. « Le projet d’agression militaire initié du début à la fin par la France et imposé à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) est une déclaration de guerre aux pays du Sahel et à certains autres États limitrophes du Niger », a indiqué le mouvement cité par l’Agence de presse nigérienne.