Paris FC – Nice : Deux équipes en quête d’un premier succès

Le Paris FC et l’OGC Nice s’affrontent ce dimanche 30 août 2026 au Stade Jean-Bouin, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Encore privées de succès après leur match nul respectif lors de la première journée, les deux équipes veulent profiter de cette affiche pour décrocher leur première victoire de la saison.

Le promu parisien, entraîné par Antoine Kombouéré, a partagé les points à Troyes (0-0) le 22 août. Au même moment, l’OGC Nice de Claude Puel a été tenu en échec à domicile par le FC Lorient, sur le même score. Aucun des deux clubs n’a donc encore marqué le moindre but en championnat cette saison.

Pour le Paris FC, l’enjeu est d’exploiter l’avantage du terrain et de se montrer plus efficace dans les trente derniers mètres face à une défense niçoise qui n’a, pour l’heure, rien concédé. Les Aiglons, eux, cherchent à retrouver rapidement de l’allant offensif pour ne pas repartir de la capitale sans le moindre point.

Les deux équipes se sont déjà croisées la saison passée en Ligue 1 : le Paris FC s’était imposé 1-0 face à Nice, le 1er mars 2026. Un précédent qui donne un léger avantage psychologique au club parisien avant cette nouvelle confrontation.

Coup d’envoi de la rencontre ce dimanche au Stade Jean-Bouin, dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1 2026-2027.