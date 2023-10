Paris et Kiev ont conclu seize accords en matière de défense

Des sociétés militaro-industrielles françaises et ukrainiennes ont signé seize accords dans le cadre de la visite du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, à Kiev. C’est ce qu’a rapporté sur sa page X (ex-Twitter) le ministère.

Précisément, six canons Caesar supplémentaires seront fournis par le groupe Nexter, a révélé le ministère.

« Ces canons s’ajoutent aux 18 déjà livrés par l’armée française et aux 12 acquis directement par l’Ukraine » auprès de la société. L’entreprise « a également signé un accord avec une société ukrainienne » pour assurer le maintien des Caesar et des chars AMX-10 RC sur le territoire ukrainien. En outre, Nexter a « signé un accord pour l’intégration en Ukraine d’armements sur les véhicules des forces armées ukrainiennes ».

- Publicité-

Le producteur de véhicules blindés Arquus s’est engagé à soutenir les véhicules de transport blindés, livrés par Paris, « notamment grâce à la production locale de pièces ». L’option de mise en place d’un partenariat pour produire des véhicules neufs en Ukraine sera également étudiée.

« La société Vistory a signé un accord avec une société ukrainienne pour des solutions de fabrication additive de pièces de rechange. Objectif: déployer des solutions mobiles de fabrication de pièces de rechange sur le théâtre d’opérations », a poursuivi le ministère des Armées.

La Direction générale de l’armement (DGA) auprès du ministère et le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres « ont chacun signé deux accords pour favoriser la coopération en matière d’armement ».

- Publicité-

Dans le domaine des drones, le groupe Delair « a signé un contrat afin de fournir des drones supplémentaires, ainsi qu’un accord portant sur la maintenance des drones déjà livrés ». Des accords d’élaboration conjointe de drones « avec comme perspective de les fabriquer localement » ont été conclus par Kiev avec les entreprises Thales et Turgis et Gaillard.

Auparavant, le ministère ukrainien de la Défense avait annoncé que le ministre Roustem Oumerov et son homologue français avaient signé un mémorandum sur l’interaction entre les deux pays dans le domaine des achats d’armes et des contrats militaires.