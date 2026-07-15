« Pardon, pardon », Lamine Yamal se moque de l’équipe de France

Auteur d’une prestation décisive face à la France en demi-finale de la Coupe du monde 2026, Lamine Yamal n’a pas manqué l’occasion de célébrer la qualification espagnole avec une nouvelle provocation envers les Bleus. Le jeune prodige du FC Barcelone a affiché sa fierté sur les réseaux sociaux après le succès de la Roja.

Lamine Yamal avait annoncé la couleur avant le choc face à la France. Sur le terrain, même s’il n’a pas livré sa prestation la plus éclatante sous le maillot espagnol, le jeune ailier a encore pesé dans le résultat final. Décisif dans les moments clés, il a obtenu un penalty et participé à l’action du deuxième but de la Roja, victorieuse des Bleus (2-0) en demi-finale de la Coupe du monde 2026. À seulement 19 ans, le phénomène du FC Barcelone continue d’écrire son histoire avec la sélection espagnole. Après le coup de sifflet final, il a prolongé la fête en dehors du terrain en s’offrant un nouveau moment de provocation à destination de la France.

Sur son compte social, Lamine Yamal a publié un message en français : « Espagne en finale !!! Pardon, pardon », accompagné d’un emoji exprimant le rire. Une manière de célébrer la victoire espagnole tout en adressant un nouveau clin d’œil aux supporters tricolores. Ce n’est pas la première fois que le jeune international espagnol se retrouve au centre des échanges avant un grand rendez-vous. Très attendu face aux Bleus, il a finalement répondu présent dans une rencontre où son influence a une nouvelle fois compté. Avec une finale de Coupe du monde désormais en ligne de mire, Lamine Yamal confirme qu’il n’est plus seulement un talent prometteur, mais déjà l’un des visages majeurs de la nouvelle génération du football mondial.