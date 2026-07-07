Paraguay: « ici, on a mis Ronaldinho en prison », la sénatrice Celeste Amarilla prévient Mbappé

Quelques jours après l’élimination du Paraguay face à la France en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, la polémique continue de prendre de l’ampleur. Au cœur de celle-ci, la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, qui s’est de nouveau exprimée publiquement au sujet de Kylian Mbappé. Face aux journalistes, l’élue a estimé que ses propos avaient suscité davantage de réactions que, selon elle, certaines attitudes qu’elle juge déplacées de la part du capitaine des Bleus. Elle a également dénoncé ce qu’elle considère comme un traitement inégal des critiques visant le Paraguay et d’autres pays d’Amérique du Sud.

Au cours de son intervention, Celeste Amarilla a maintenu ses accusations à l’encontre de l’attaquant français, tout en affirmant avoir déjà nuancé certaines de ses précédentes déclarations. Elle a néanmoins estimé que Kylian Mbappé devrait, lui aussi, revenir sur certains comportements qu’elle lui reproche. L’élue s’en est également prise à la FIFA, accusant l’instance dirigeante du football mondial d’intervenir dans un débat qui, selon elle, relève de la liberté d’expression et de la sphère politique. « Quand ce mal-élevé de Mbappé crie sur nos joueurs, personne ne les a défendus. Quand un Français a dit que les Paraguayens sont repoussants, personne ne dit rien. Je ne dois rien dire moi ? Personne ne dit rien« , a-t-elle fustigé.

« Et je dis qu’ils mangent des noix de coco, et là, c’est scandale, les Paraguayens et les Africains, les Sudaméricains, nous sommes pareils, nous sommes discriminés, pour eux nous sommes des « negritos ». La FIFA est derrière tout ça. Elle veut entrer dans la politique. Le seul qui puisse porter plainte contre moi, c’est Mbappé. La France, ils peuvent faire ce qu’ils veulent. J’ai déjà été discriminée en Europe. Je me suis rétractée, mais Mbappé doit aussi se rétracter. Ne t’embrouille pas avec les Paraguayens Mbappé, ici, on a mis Ronaldinho en prison. Ne me sous-estime pas Mbappé », a-t-elle conclu

Ses nouvelles déclarations, qui comportaient des attaques personnelles et des propos à caractère discriminatoire, ont rapidement provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias, relançant un débat déjà très sensible au lendemain de l’élimination de l’Albirroja. Sur ses canaux digitaux, Kylian Mbappé a de son côté traité la sénatrice de « femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a transpiré la passion et l’honneur tout au long de la compétition. Par votre inconscience et votre racisme décomplexé, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique que vos joueurs ont réalisé durant cette coupe du monde pour laisser place à une dame incompétente donnant la pire image possible de son pays. Je ne laisserai jamais aux gens comme elle la liberté de laisser propager leur haine et leur racisme à travers le monde« . Par ailleurs, le parquet de Paris a annoncé l’ouverture d’une enquête sur cette affaire .