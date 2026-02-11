Paola Locatelli victime de violences conjugales à 16 ans

Paola Locatelli , influenceuse et comédienne de 21 ans, est en couverture médiatique ce mercredi 11 février 2026 à l’occasion de la sortie du deuxième volet de LOL, réalisé par Lisa Azuelos. Alors qu’elle assure la promotion du film, l’ancienne star des réseaux a multiplié les confidences publiques ces derniers mois : dans le deuxième épisode de son podcast Sipsters, elle revient sur l’hypersexualisation dont elle dit avoir été victime à l’adolescence, et elle avait déjà évoqué en avril 2025 des épisodes de violences conjugales vécus dès l’âge de 16 ans.

Paola Locatelli, influenceuse et comédienne de 21 ans, est en couverture médiatique ce mercredi 11 février 2026 à l’occasion de la sortie du deuxième volet de LOL, réalisé par Lisa Azuelos. Alors qu’elle assure la promotion du film, l’ancienne star des réseaux a multiplié les confidences publiques ces derniers mois : dans le deuxième épisode de son podcast Sipsters, elle revient sur l’hypersexualisation dont elle dit avoir été victime à l’adolescence, et elle avait déjà évoqué en avril 2025 des épisodes de violences conjugales vécus dès l’âge de 16 ans.

Dans l’épisode de Sipsters publié pendant la période de promotion du long-métrage, Paola Locatelli décrit une exposition précoce à des sollicitations sexuelles : « Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM par tous les footballeurs, même des acteurs… », rapporte-t-elle. Elle souligne le rôle de la puberté et des changements physiques dans cette perception, évoquant un passage rapide au stade pubertaire qui a attiré des regards et des messages non sollicités.

La jeune femme raconte aussi le besoin de validation qui l’animait à l’époque et la manière dont elle présentait ces avances comme des trophées auprès de ses amies : « J’avais besoin de leur validation… Je disais les filles trop drôle ce mec-là m’a draguée. Avec du recul, maintenant ça me dégoûte. » Ces révélations ont provoqué de vives réactions sur les réseaux et dans la presse numérique, où ses propos ont été largement relayés.

Paola Locatelli victime de violences conjugales

Paola Locatelli avait déjà abordé un autre volet de sa vie privée en avril 2025 sur le plateau de l’émission Legend, puis dans une interview accordée au média Clique. Elle y a raconté avoir vécu des épisodes de violences au sein de sa première relation amoureuse : « J’étais en couple avec un mec, on s’aimait beaucoup, c’était mon premier amour et il y a eu des épisodes de violences dans notre relation », a-t-elle déclaré.

La créatrice précise avoir eu 16 ans au début de cette relation et avoir mis du temps à nommer ce qu’elle subissait : « Je n’arrivais pas à me dire que ça pouvait aussi être mon cas et quand j’ai écrit mon livre Cœur engagé, je l’ai écrit pendant 2 ans, ça a été assez long. Et à un moment donné, je me dis, il manque un truc dans mon livre. Il faut que je parle de mon expérience parce que moi quand j’avais 16 ans j’aurais aimé lire un livre d’une jeune fille qui me dit qu’elle a vécu la même chose que moi. »

Selon ses déclarations, cette relation aurait duré environ trois ans. Paola Locatelli explique avoir toléré plusieurs incidents avant de rompre le silence et de chercher de l’aide : « J’ai laissé passer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu’à un jour où j’ai cru que j’allais y passer donc je l’ai dit à mes parents et à ma sœur. »