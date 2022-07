Pantalon Jean trop serré ? découvrez 03 méthodes pour l’élargir un peu à sa taille

Le pantalon Jean est incontournable dans presque toutes les garde-robes, de nos jours. Et pour cause, il peut être porté à n’importe quel moment de la journée. Mais se marie avec toutes les matières, les couleurs et les looks. Cependant, il peut arriver des fois qu’on rate sa taille lors de l’achat. Voici la technique à utiliser pour l’élargir s’il est trop serré.

Il arrive des fois d’acheter des pantalons Jeans, qui serrent trop. Et l’on se demande comment faire ? Vous n’avez plus de soucis à vous faire. Nous vous proposons dans cet article les astuces à mettre en œuvre pour le ramener à sa taille.

Mouillez votre jean et étirez-le vigoureusement

Prenez un flacon pulvérisateur, remplissez-le d’eau tiède et vaporisez généreusement votre jean de l’avant vers l’arrière. Une fois qu’il est entièrement mouillé, tirez sur le tissu avec force dans les zones que vous souhaitez étirer. Tiraillez-le bien dans tous les sens et sans ménagement. Ensuite, pour qu’il s’adapte parfaitement à votre morphologie, enfilez-le jean pendant qu’il est encore humide, jusqu’à ce qu’il sèche.

Cependant, si votre jean est encore trop raide, trempez-le dans une solution d’eau froide combinée à une tasse de bicarbonate de soude et une tasse de vinaigre blanc. Ces deux produits naturels vont aider à l’assouplir pour qu’il se détende.

Par ailleurs, il faut éviter de sécher vos jeans dans le sèche-linge, et pour cause c’est la meilleure manière de les faire rétrécir rapidement. Optez toujours pour le séchage à l’air libre.

Utilisez la puissance de la chaleur

Vous pouvez utiliser une source de chaleur comme celle du fer à repasser. Avec une bonne quantité de vapeur directement sur le jean, vous pourrez étirer les zones très serrées de votre pantalon. Enfilez-le pour le réajuster à votre corps.

Utilisez un tendeur de ceinture

Selon une styliste, les étireurs de ceinture sont similaires à l’appareil utilisé pour étirer les chaussures. Tout ce que vous avez à faire est de bien mouiller la ceinture avec de l’eau tiède, d’insérer la civière et de tourner la poignée pour l’étendre.