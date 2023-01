Panne géante du contrôle aérien américain : tous les vols cloués au sol aux Etats-Unis

L’agence américaine de l’aviation (FAA) a ordonné mercredi l’interruption de tous les départs de vols intérieurs aux Etats-Unis jusqu’à 14H00 GMT afin de réparer une panne affectant ses systèmes, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Coup dur pour les compagnies aériennes et les passagers. Ce mercredi, l’agence américaine de l’aviation (FAA) a ordonné l’interruption de tous les départs de vols intérieurs aux Etats-Unis jusqu’à 14H00 GMT, soit 9H00 à New York (15H00 à Cotonou). « La FAA a ordonné aux compagnies aériennes d’interrompre tous les départs intérieurs jusqu’à 09H00 EST (14H00 GMT, ndlr) pour permettre à l’agence de confirmer l’intégrité des informations de vol et de sécurité », indique-t-elle dans un communiqué.

Cette décision s’explique par la nécessité de réparer une panne affectant ses systèmes. La Maison Blanche a indiqué dans la foulée qu’il n’y avait « pas de signe » d’une cyberattaque « pour le moment ». Une telle décision est rarissime. Le 11 septembre 2001, la FAA avait cloué au sol tous les vols après les attentats aux Etats-Unis utilisant des avions commerciaux.