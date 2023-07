Panama: l’ancien président Ricardo Martinelli condamné à près de 11 ans de prison

- Publicité-

L’ancien président du Panama, Ricardo Martinelli, qui envisageait de faire son retour au pouvoir en 2024 malgré des affaires judiciaires en cours, a été condamné à une peine de 128 mois de prison pour blanchiment d’argent commis pendant son mandat.

Dans une affaire qui a captivé l’attention nationale, l’ancien président panaméen, Ricardo Martinelli, a été condamné à près de onze ans de prison pour blanchiment d’argent pendant son mandat. Cette décision a été annoncée par la justice du pays, qui a également ordonné à Martinelli de verser une amende d’un montant total de 19 millions de dollars.

Les charges de blanchiment d’argent contre Martinelli remontent à son mandat de président de 2009 à 2014. Les procureurs ont accusé l’ancien chef de l’État d’avoir utilisé des sociétés écrans pour dissimuler des fonds illégaux provenant de pots-de-vin et de détournements de fonds publics. Après une longue procédure judiciaire, le tribunal a rendu son jugement, déclarant Martinelli coupable de ces crimes financiers.

Cette condamnation est un coup dur pour Martinelli, qui espérait faire son retour à la politique en se présentant comme candidat à la présidence en 2024. Malgré les affaires pendantes devant la justice, il avait exprimé son intention de briguer un nouveau mandat, suscitant ainsi des débats et des controverses au sein de la société panaméenne.

La décision du tribunal marque une étape importante dans la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au Panama. Elle envoie un message fort aux politiciens et aux fonctionnaires, soulignant que personne n’est au-dessus de la loi et que les actes de corruption seront poursuivis et punis.