Pakistan: une explosion dans une mosquée à Islamabad fait plusieurs morts et des dizaines de blessés

Le vendredi 6 février, une détonation a frappé une mosquée chiite à Islamabad, faisant au moins 11 morts et entraînant plus de 80 blessés, selon des éléments fournis à l’AFP par un représentant des forces de l’ordre.

Le responsable, qui a souhaité garder l’anonymat, a rapporté que l’explosion s’était produite à la sortie de la prière du vendredi, moment où le lieu de culte est particulièrement fréquenté.

Des secours sont intervenus sur place et plusieurs personnes touchées par l’explosion ont été prises en charge et transportées vers des établissements de soins, d’après les premières informations disponibles auprès des services présents.

Contexte et implications

Qu’il s’agisse d’un acte délibéré ou d’un incident accidentel, le fait que la déflagration survienne juste après la prière hebdomadaire contribue à expliquer l’ampleur des pertes humaines. Les attaques touchant des lieux de culte suscitent une forte inquiétude au sein des communautés concernées et provoquent généralement une mobilisation rapide des autorités locales.

À ce stade, les détails sur les causes précises de l’explosion et sur les responsabilités éventuelles n’avaient pas été rendus publics par les autorités, tandis que les enquêteurs et les équipes de secours poursuivaient leurs opérations sur le terrain.