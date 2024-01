Pakistan : l’ex-Premier ministre Imran Khan écope de 10 ans de prison

- Publicité-

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, actuellement en détention depuis le mois d’août sous l’accusation de divulgation de documents classifiés, a été condamné à une peine de dix ans de prison.

Cette décision intervient à moins de dix jours des élections législatives et provinciales du 8 février. Imran Khan, ainsi que Shah Mahmood Qureshi, ancien ministre des Affaires étrangères et numéro deux du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) fondé par Imran Khan, ont été déclarés coupables dans cette affaire, selon les informations fournies mardi 30 janvier par le PTI et les médias publics.

Imran Khan, démis de ses fonctions de Premier ministre en avril 2022 suite à une motion de censure, fait face à plusieurs accusations et a été déclaré inéligible pour une période de cinq ans. Notons que cette condamnation survient dans un contexte de campagne électorale marquée par des allégations de fraude et de répression dirigées contre le PTI.