Pakistan : l’État islamique revendique l’attentat contre une mosquée chiite à Islamabad

Au moins 31 personnes ont perdu la vie après une attaque suicide perpétrée lors de la prière du vendredi 6 février dans une mosquée chiite d’Islamabad, a indiqué le groupe de surveillance SITE Intelligence Group. L’explosion a frappé la communauté rassemblée pour le culte hebdomadaire, provoquant un lourd bilan humain.

Le groupe jihadiste État islamique a revendiqué l’attentat, selon la même source. Dans sa communication, l’organisation affirme qu’un de ses éléments locaux a d’abord ouvert le feu sur les agents de sécurité chargés de contrôler l’entrée du lieu de culte, avant de déclencher la charge explosive qu’il portait sur lui au milieu des fidèles.

SITE Intelligence Group, spécialisé dans le suivi des communications et déclarations des réseaux islamistes, a relayé cette revendication. L’organisme publie régulièrement ce type d’informations en se fondant sur des canaux utilisés par les groupes armés pour annoncer leurs actions.

Réaction et contexte

Les autorités pakistanaises n’ont pas encore fourni de bilan définitif ni confirmé tous les éléments avancés par l’EI. Les enquêtes sur les circonstances précises de l’attaque et l’identification des responsables sont en cours. Cet incident intervient dans un contexte régional marqué par des tensions interconfessionnelles et la persistance d’activités de groupes extrémistes visant des lieux de culte.

Les responsables locaux et les services de sécurité se mobilisent pour sécuriser les sites religieux et empêcher de nouveaux épisodes de violence, alors que la communauté cherche à faire face au choc et à panser les blessures causées par cette nouvelle tragédie.