Pakistan : explosion meurtrière dans un immeuble à Karachi

Jeudi 19 février 2026, une explosion a provoqué l’effondrement d’un immeuble dans la mégalopole de Karachi, au Pakistan, faisant au moins seize victimes, parmi lesquelles des enfants, alors que plusieurs familles se préparaient à cuisiner avant le début du jeûne du ramadan.

Jeudi 19 février 2026, une explosion a provoqué l’effondrement d’un immeuble dans la mégalopole de Karachi, au Pakistan, faisant au moins seize victimes, parmi lesquelles des enfants, alors que plusieurs familles se préparaient à cuisiner avant le début du jeûne du ramadan.

Les services de secours provinciaux ont fait état d’un bilan provisoire de seize morts et de treize personnes blessées, a rapporté Hassan Khan, porte-parole de l’agence régionale chargée des interventions d’urgence.

Le bâtiment, haut de trois étages et situé dans un quartier densément peuplé en périphérie de la ville, s’est effondré pour des raisons qui restent à déterminer, selon les premiers éléments communiqués par les autorités locales.

Publicité

Un responsable municipal, Nasrullah Abbasi, a indiqué qu’une fuite de gaz semblait être à l’origine de l’explosion, mais il a précisé qu’une enquête formelle devra établir les circonstances exactes de la catastrophe.

Interventions et investigations

Des équipes de secours se sont rendues sur place pour dégager les décombres et porter assistance aux victimes; les blessés ont été pris en charge par les services médicaux tandis que les autorités lançaient les procédures judiciaires et techniques destinées à clarifier l’enchaînement des faits.

Les habitants du secteur, encore sous le choc, ont décrit une scène de désolation alors que les autorités locales ont promis d’évaluer rapidement les responsabilités et les risques liés aux installations de gaz dans le quartier.