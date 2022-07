Pakistan: 19 morts dans l’accident d’un minibus dans l’ouest du pays

Près de 20 personnes ont trouvé la mort ce dimanche, dans l’accident d’un minibus dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa.

Au moins 19 personnes sont mortes et 14 autres ont été blessées dans l’ouest du Pakistan, quand un minibus qui les transportait a chuté dans un ravin, a-t-on appris dimanche de source officielle.

Le bus a dérapé sur une route glissante près de Danisar dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, alors qu’il se dirigeait vers Quetta depuis Rawalpindi, a déclaré à l’AFP un responsable local, Ejaz Jaffer. Le bilan de l’accident pourrait évoluer au regard du nombre de blessés et de la gravité de certaines blessures.

Au Pakistan, les accidents de route sont de plus en plus fréquents. Cela se justifie notamment par l’état dégradant des routes, la vétusté des véhicule de transport et parfois l’imprudence de certains conducteurs. Début juin, un accident similaire d’un minibus chutant dans un ravin en raison d’une vitesse excessive avait fait 22 morts parmi les passagers, dans le Sud-Ouest du pays.