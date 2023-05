Bénin: Paix et Unité au cœur de la célébration de la « Semaine de l’Europe

- Publicité-

La semaine du 8 au 14 mai 2023 est consacrée à la célébration de la « Semaine de l’Europe » au Bénin. Cette célébration est organisée par la délégation de l’Union européenne au Bénin ainsi que les États membres de l’Union. Les festivités ont été lancées lors d’une soirée tenue le mardi 9 mai. L’objectif de cette semaine est de promouvoir la paix, la démocratie, la bonne gouvernance et le développement durable pour tous en accord avec les valeurs universelles de la charte des Nations Unies.

La « Déclaration Schuman », signée le 9 mai 1950 par le ministre français des Affaires étrangères Robert Schuman, est commémorée chaque année à travers le monde. Cette déclaration a jeté les bases d’une nouvelle forme de coopération politique fondée sur la paix et la volonté de vivre ensemble. Cette volonté a créé une Europe unie, pacifique et prospère. L’Union européenne et ses partenaires réaffirment chaque année leurs valeurs à travers cette commémoration.

« Ensemble, nous sommes l’Equipe Europe-la Team Europe-au Bénin. Ensemble, nous travaillons chaque jour pour un partenariat fort et ambitieux entre le Bénin et l’Europe, pour promouvoir la paix, la démocratie et la bonne gouvernance, le développement durable pour toutes et pour tous, les valeurs universelles de la charte des Nations Unies… », a déclaré Sylvia Hartleif, chef de la délégation de l’Union Européenne au Bénin.

La famille européenne à Cotonou multiplie les accords de partenariat. En avril dernier, le ministre des Affaires étrangères de Lettonie s’est rendu à Cotonou avec une délégation commerciale. En 2022, suite à la visite du ministre luxembourgeois de la Coopération et de l’Économie, Franz Fayot, l’Agence de développement du gouvernement luxembourgeois a lancé ses activités au Bénin. L’Équipe Europe à Cotonou s’agrandit de plus en plus.

La réception organisée lors de cette semaine de l’Europe vise à mettre à l’honneur la coopération au développement entre l’Équipe Europe, le gouvernement et la société civile du Bénin, le secteur privé, les femmes et les jeunes. Les principaux acteurs européens du développement unissent leurs forces de manière coordonnée et déterminée pour mettre en commun leurs ressources et leur expertise. « Notre réception aujourd’hui vise à mettre à l’honneur la coopération au développement entre l’Equipe Europe, le gouvernement et la société civile du Bénin, le secteur privé, les femmes, les jeunes… », a déclaré Sylvia Hartleif.

Trois initiatives majeures sont mises en place par la « Team Europe » au Bénin. Elles reflètent une convergence absolue entre les priorités du gouvernement du Bénin et celles de l’UE et de ses États membres. Ces initiatives visent à soutenir la croissance durable et l’emploi de qualité, à investir dans l’énergie verte et à investir pour un Port de Cotonou durable et moderne comme moteur économique non seulement pour le Bénin mais pour toute la région. Elles sont également coordonnées avec la concrétisation du programme indicatif multi-annuel 2021-2024 de l’UE pour le Bénin.

Ces trois initiatives sont en adéquation avec les stratégies globales de l’UE. Global Gateway, la nouvelle stratégie d’investissement de l’UE, permet de diriger 50 % de ses investissements mondiaux vers le continent africain. Le Pacte vert européen permet à l’Europe de saisir les grandes opportunités de la transformation écologique et de prendre ses responsabilités pour protéger la planète dans la lutte contre le changement climatique. «Au Bénin, nous sommes très fiers d’avoir trois initiatives : soutenir la croissance durable et l’emploi de qualité, investir dans l’énergie verte, investir pour un Port de Cotonou durable et moderne comme moteur économique non seulement pour le Bénin mais pour toute la région », a indiqué la chef de la délégation de l’Union Européenne au Bénin.

En somme, la semaine de l’Europe au Bénin est l’occasion de célébrer les liens forts qui unissent l’Union européenne et le Bénin dans leur quête commune pour un avenir plus prospère et durable. Les initiatives mises en place par l’Equipe Europe reflètent l’engagement de l’Union à promouvoir la croissance économique durable, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique. Elles permettent également de renforcer la coopération avec le gouvernement et la société civile béninoise pour atteindre ces objectifs communs.

Au-delà de cette semaine de célébration, l’Union européenne continuera à travailler avec ses partenaires au Bénin pour soutenir le développement économique et social du pays. L’objectif est de garantir un avenir meilleur et plus prospère pour les générations futures.