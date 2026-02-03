Paco Rabanne, le couturier mystique aux déclarations surprenantes

Ce 3 février 2026 , on commémore le troisième anniversaire de la disparition de Paco Rabanne , décédé en 2023 à Portsall, dans le Finistère, à l’âge de 88 ans. Créateur franco-espagnol devenu figure incontournable des années 1960, il laisse une empreinte double : une révolution esthétique dans la mode et une présence médiatique marquée par des prises de position ésotériques qui ont souvent éclipsé, aux yeux du grand public, son œuvre créative.

Ce 3 février 2026, on commémore le troisième anniversaire de la disparition de Paco Rabanne, décédé en 2023 à Portsall, dans le Finistère, à l’âge de 88 ans. Créateur franco-espagnol devenu figure incontournable des années 1960, il laisse une empreinte double : une révolution esthétique dans la mode et une présence médiatique marquée par des prises de position ésotériques qui ont souvent éclipsé, aux yeux du grand public, son œuvre créative.

Paco Rabanne s’est d’abord imposé comme un provocateur du vêtement. Dès ses débuts, il a substitué aux étoffes traditionnelles des matériaux industriels et contemporains — sequins, anneaux métalliques, plaques de Rhodoïd — pour concevoir des pièces qui transformaient la silhouette en une armure futuriste. Sa démarche a été perçue comme un choc esthétique et a durablement influencé le cinéma et plusieurs générations de créateurs.

Outre le travail de styliste, sa personnalité publique s’est construite autour d’un rapport au mystique et au paranormal qui a alimenté sa notoriété. Ses interventions sur les plateaux télévisés, ses confessions et ses ouvrages ont contribué à forger l’image d’un homme oscillant entre avant-garde artistique et assertions extraordinaires.

Paco Rabanne : création radicale et prophéties médiatiques

En février 1966, dans le salon de l’hôtel George-V à Paris, il présente sa première collection intitulée Manifeste, composée d’« 12 robes importables en matériaux contemporains ». Le défilé, accompagné d’une bande-son signée Pierre Boulez, est pensé comme une expérience totale, mêlant mode et théâtre. La styliste Coco Chanel le surnomme alors, mi-amusée mi-admirative, « le métallurgiste », en référence à l’emploi massif de pièces métalliques et plastiques qui faisaient de la couture une architecture du vêtement.

À partir des années 1990, la dimension mystique de sa parole publique prend une place grandissante. Sur plusieurs plateaux, notamment chez Thierry Ardisson en mai 1999, Paco Rabanne livre des confidences frappantes : il évoque des vies antérieures — dont celle d’une prostituée sous Louis XV —, affirme avoir côtoyé des figures religieuses, déclaré avoir vu Dieu à trois reprises, reçu la visite d’extraterrestres et même affirmé une implication dans l’assassinat de Toutankhamon. Il va jusqu’à déclarer une longévité personnelle exceptionnelle, se disant âgé de 75 000 ans.

Le moment le plus retentissant reste sa prophétie consignées dans son livre 1999, le feu du ciel : il y annonce qu’éléments de la station spatiale Mir s’écraseront sur Paris le 11 août 1999, jour d’éclipse solaire, et projette également des débris sur plusieurs communes du Gers (Auch, Mirande, Condom). Ces affirmations suscitent une vive réaction locale : des élus gersois dénoncent des propos susceptibles de nuire à l’image et au tourisme départemental, et le président du conseil général, Philippe Martin, évoque la possibilité d’une démarche juridique en invitant le couturier, sur un ton ironique, au festival Jazz in Marciac. Des opposants organisent un « apéritif des survivants » pour tourner la prédiction en dérision.

