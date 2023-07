- Publicité-

Dans un scrutin présidentiel anticipé qui s’est tenu dimanche, le président sortant de l’Ouzbékistan, Chavkat Mirzioïev, a remporté une victoire éclatante avec 87,05% des voix, selon les résultats préliminaires annoncés par la Commission électorale lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui dans la capitale Tachkent. Cette réélection écrasante témoigne du soutien massif dont jouit le président Mirzioïev dans le pays le plus peuplé d’Asie centrale.

L’élection présidentielle anticipée a été organisée après que le président Mirzioïev ait soumis sa démission en raison de la nécessité de renouveler son mandat afin de poursuivre les réformes engagées depuis son accession au pouvoir en 2016. Trois adversaires relativement inconnus se sont présentés face au président sortant, mais ils n’ont pas réussi à remporter un soutien significatif de la part de l’électorat.

La participation élevée de près de 80% au scrutin souligne la confiance et l’engagement du peuple ouzbèke envers leur président. Les électeurs ont répondu en masse à l’appel démocratique en se rendant aux urnes pour exprimer leur volonté politique. Cette participation robuste témoigne également du désir de la population de maintenir la stabilité et de poursuivre les réformes initiées par le président Mirzioïev, qui ont progressivement transformé l’Ouzbékistan en une économie émergente dynamique et en une nation plus ouverte sur le plan international.

Depuis son accession au pouvoir, le président Mirzioïev s’est engagé à moderniser l’Ouzbékistan, à améliorer les droits de l’homme, à promouvoir les réformes économiques et à renforcer les relations internationales du pays. Son mandat précédent a été marqué par des changements majeurs, notamment la libéralisation économique, l’assouplissement des restrictions aux déplacements et les efforts de lutte contre la corruption.